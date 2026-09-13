Deportivo Riestra vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Malevo" recibe a Lanús con el objetivo de cortar su racha negativa en el torneo y recuperarse tras la eliminación ante Banfield por la Copa Argentina. Los detalles en la nota.
Deportivo Riestra y Lanús se miden este lunes, desde las 19, en el estadio Guillermo Laza, en la continuidad de la novena fecha de la Zona A Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por ESPN Premium, tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro y a Hernán Mastrángelo a cargo del VAR.
El "Malevo" llega al compromiso luego de empatar 1-1 ante Platense, resultado que extendió a cuatro partidos su racha sin triunfos en el campeonato. De esta manera, el conjunto dirigido por Guillermo Duró tiene nueve puntos en el torneo doméstico y se ubica en el undécimo puesto de la tabla, por lo que necesita una victoria para acercarse a los puestos de playoffs.
Además, viene de quedar eliminado de la Copa Argentina ante Banfield. Tras igualar 1-1 durante los 90 minutos, Riestra cayó en la definición por penales y se despidió en los cuartos de final del certamen.
El "Granate", por su parte, viene de conseguir una importante victoria frente a Defensa y Justicia, que le permitió alcanzar los 10 puntos y mantenerse entre los equipos que pelean por avanzar de ronda. El equipo de Mauricio Pellegrino intentará sumar nuevamente de a tres para ingresar en zona de clasificación para la siguiente instancia del torneo.
Formaciones de Deportivo Riestra vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026 - Zona A
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.
Horario y televisación
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Hora: 19:00.
Estadio: Guillermo Laza.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
VAR: Hernán Mastrángelo.
TV: ESPN Premium.
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