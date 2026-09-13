Deportivo Riestra vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El "Malevo" llega al compromiso luego de empatar 1-1 ante Platense, resultado que extendió a cuatro partidos su racha sin triunfos en el campeonato. De esta manera, el conjunto dirigido por Guillermo Duró tiene nueve puntos en el torneo doméstico y se ubica en el undécimo puesto de la tabla, por lo que necesita una victoria para acercarse a los puestos de playoffs.