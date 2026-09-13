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Deportivo Riestra vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

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El "Malevo" recibe a Lanús con el objetivo de cortar su racha negativa en el torneo y recuperarse tras la eliminación ante Banfield por la Copa Argentina. Los detalles en la nota.

Riestra empató con Platense en la octava fecha del Clausura. 

Riestra empató con Platense en la octava fecha del Clausura. 

Deportivo Riestra y Lanús se miden este lunes, desde las 19, en el estadio Guillermo Laza, en la continuidad de la novena fecha de la Zona A Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por ESPN Premium, tendrá a Leandro Rey Hilfer como árbitro y a Hernán Mastrángelo a cargo del VAR.

El "Malevo" llega al compromiso luego de empatar 1-1 ante Platense, resultado que extendió a cuatro partidos su racha sin triunfos en el campeonato. De esta manera, el conjunto dirigido por Guillermo Duró tiene nueve puntos en el torneo doméstico y se ubica en el undécimo puesto de la tabla, por lo que necesita una victoria para acercarse a los puestos de playoffs.

Además, viene de quedar eliminado de la Copa Argentina ante Banfield. Tras igualar 1-1 durante los 90 minutos, Riestra cayó en la definición por penales y se despidió en los cuartos de final del certamen.

Lanús viene de superar a Defensa y Justicia.

Lanús viene de superar a Defensa y Justicia.

El "Granate", por su parte, viene de conseguir una importante victoria frente a Defensa y Justicia, que le permitió alcanzar los 10 puntos y mantenerse entre los equipos que pelean por avanzar de ronda. El equipo de Mauricio Pellegrino intentará sumar nuevamente de a tres para ingresar en zona de clasificación para la siguiente instancia del torneo.

Formaciones de Deportivo Riestra vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026 - Zona A

  • Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Carlos Quintana, Pedro Ramírez; Braian Sánchez, Milton Céliz, Pablo Monje; Antony Alonso y Alexander Díaz. DT: Guillermo Duró.
  • Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Matías Sepúlveda y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Horario y televisación

  • Hora: 19:00.

  • Estadio: Guillermo Laza.

  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

  • VAR: Hernán Mastrángelo.

  • TV: ESPN Premium.

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