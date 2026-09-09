Protesta de trabajadores de una metalúrgica de Lanús: hace dos meses no cobran sus salarios

Subrayando que “es triste porque (sus dueños) ni siquiera son capaz de dar la cara. Palombo, este es el responsable. Ahí está la foto de uno de los dueños, Javier Pisolo, y todos los demás que están allá son todos culpables de todo esto", agregó.

“No hay plata, no hay para pagar los impuestos, no hay para comer; estamos ahí arañando, pero, ¿cuánto más podemos aguantar…? Ya no se puede aguantar más. Son dos meses, aguinaldo y ya no se puede", se lamentó.

David, otro trabajador con 31 años de antigüedad en Vaspia, aseguró que los incumplimientos comenzaron hace aproximadamente dos meses y que la situación se volvió insostenible. “Esto se viene arrastrando hace dos meses. No están ingresando los aportes jubilatorios ni los de la obra social; esto viene desde hace rato”, explicó.