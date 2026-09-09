Protesta de trabajadores de una metalúrgica de Lanús: hace dos meses no cobran sus salarios
En el marco de la crisis que sufren las industrias argentinas, unos 60 empleados de una metalúrgica de Lanús denunciaron también la desaparición de los dueños.
Decenas de empleados de una fábrica metalúrgica de Lanús, en la zona sur del Gran Buenos Aires, realizaron una protesta frente al establecimiento a raíz de importantes atrasos en cuanto al pago de salarios.
Se trata de Vaspia, una fundición que emplea a unos 60 trabajadores que se concentraron este miércoles sobre la calle Eva Perón al 2700, en Lanús Este, para reclamar el pago de los salarios y del medio aguinaldo que debía abonarse los primeros días de julio.
Según denunciaron los operarios, los incumplimientos se arrastran desde julio e incluyen también los aportes descontados a sus haberes por jubilación y obra social, lo que complica sobremanera la situación de las familias.
En ese marco y teniendo en cuenta el curso del industricidio impulsado por el gobierno de Javier Milei, también crece la incertidumbre en cuanto a la continuidad de sus puestos de trabajo, ya que los responsables de la fábrica abandonaron el lugar de manera imprevista, según denunciaron por C5N.
El testimonio de los empleados de la metalúrgica en Lanús
“No nos pagan hace dos meses, no nos pagan aguinaldo, no aparecen. Dicen que no mandan cartas documentos, están jugando con nuestro salario, están jugando con las 60 familias que estamos acá representando y la verdad que es triste”, precisó Oscar, uno de los operarios afectados.
Subrayando que “es triste porque (sus dueños) ni siquiera son capaz de dar la cara. Palombo, este es el responsable. Ahí está la foto de uno de los dueños, Javier Pisolo, y todos los demás que están allá son todos culpables de todo esto", agregó.
“No hay plata, no hay para pagar los impuestos, no hay para comer; estamos ahí arañando, pero, ¿cuánto más podemos aguantar…? Ya no se puede aguantar más. Son dos meses, aguinaldo y ya no se puede", se lamentó.
David, otro trabajador con 31 años de antigüedad en Vaspia, aseguró que los incumplimientos comenzaron hace aproximadamente dos meses y que la situación se volvió insostenible. “Esto se viene arrastrando hace dos meses. No están ingresando los aportes jubilatorios ni los de la obra social; esto viene desde hace rato”, explicó.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario