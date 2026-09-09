El drama de un obrero que no cobra en la fábrica de Lanús: "Endeudado hasta las bolas"

“No puede ser la situación que estamos pasando… Acá mucha gente, muchos años; el que menos tiene acá, son 15 años”, dijo, para completar el cuadro: “Es una locura lo que estamos pasando… Tengo que pagar cuentas, créditos Estoy endeudado hasta las bolas”, aseguró al borde del llanto.

Oscar, otro de los obreros afectados, precisó que “no nos pagan hace dos meses, no nos pagan aguinaldo, no aparecen. Dicen que no mandan cartas documentos, están jugando con nuestro salario, están jugando con las 60 familias que estamos acá representando y la verdad que es triste”.

Subrayó que “es triste porque (sus dueños) ni siquiera son capaz de dar la cara. Palombo, este es el responsable. Ahí está la foto de uno de los dueños, Javier Pisolo, y todos los demás que están allá son todos culpables de todo esto", agregó.

“No hay plata, no hay para pagar los impuestos, no hay para comer; estamos ahí arañando, pero, ¿cuánto más podemos aguantar…? Ya no se puede aguantar más. Son dos meses, aguinaldo y ya no se puede", se lamentó.