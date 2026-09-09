El drama de un obrero que no cobra en la fábrica de Lanús: "Endeudado hasta las bolas"
Diego, uno de los obreros que desde hace meses no cobran sus salarios en la fábrica de Lanús, describió con pocas pero dramáticas palabras la dura situación.
Como ya se informó, decenas de operarios de una fábrica metalúrgica de Lanús, en la zona sur del Gran Buenos Aires, realizaron este miércoles una protesta frente al establecimiento a raíz de importantes atrasos en cuanto al pago de salarios.
Se trata de Vaspia, una fundición que emplea a unos 60 trabajadores que se concentraron este miércoles sobre la calle Eva Perón al 2700, en Lanús Este, para reclamar el pago de los salarios y del medio aguinaldo que debía abonarse los primeros días de julio.
Según denunciaron los empleados, los incumplimientos se arrastran desde julio e incluyen también los aportes descontados a sus haberes por jubilación y obra social, lo que complica sobremanera la situación de las familias.
En ese marco, también crece la incertidumbre en cuanto a la continuidad de sus puestos de trabajo, ya que los responsables de la fábrica abandonaron el lugar de manera imprevista.
Entre los testimonios recabados en el lugar por C5N estuvo el de Diego Fernández, quien dio cuenta de la difícil situación social y económica que atraviesan él y sus compañeros de trabajo de la fundición.
“No puede ser la situación que estamos pasando… Acá mucha gente, muchos años; el que menos tiene acá, son 15 años”, dijo, para completar el cuadro: “Es una locura lo que estamos pasando… Tengo que pagar cuentas, créditos Estoy endeudado hasta las bolas”, aseguró al borde del llanto.
Oscar, otro de los obreros afectados, precisó que “no nos pagan hace dos meses, no nos pagan aguinaldo, no aparecen. Dicen que no mandan cartas documentos, están jugando con nuestro salario, están jugando con las 60 familias que estamos acá representando y la verdad que es triste”.
Subrayó que “es triste porque (sus dueños) ni siquiera son capaz de dar la cara. Palombo, este es el responsable. Ahí está la foto de uno de los dueños, Javier Pisolo, y todos los demás que están allá son todos culpables de todo esto", agregó.
“No hay plata, no hay para pagar los impuestos, no hay para comer; estamos ahí arañando, pero, ¿cuánto más podemos aguantar…? Ya no se puede aguantar más. Son dos meses, aguinaldo y ya no se puede", se lamentó.
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