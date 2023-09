Crimen de Morena: el descargo de Diego Kravetz por la liberación de uno de los detenidos

diegro-kravetz.jpg

"La justicia vive una realidad paralela, en el mejor de los casos, cuando no es cómplice", aseguró el funcionario en diálogo con MinutoUno.

En sus redes al respecto redactó lo siguiente:

"La Justicia liberó a uno de los dos delincuentes que detuvimos por el asesinato de Morena. ¿En cuánto va a volver a robar o a matar? Tal vez hoy mismo. Tal vez en tu cuadra. Entonces va a pasar exactamente lo mismo que pasó con el homicidio de Morena: lo vamos a volver a detener a las pocas horas para que un par de días o semanas después lo ponga de vuelta en la calle todo un sistema que se hace rico apañando estas mafias. Y ese sistema no es cosa abstracta, no: tiene nombres propios y apellidos. Los del local partidario que está justo enfrente, exactamente enfrente, de donde ranchea esta banda de asesinos. La referente política, del mismo partido, que se tiró encima de los efectivos policiales que estaban deteniendo un motochorro. Porque era “un pobre pibe” que, por supuesto, el solo tiempo demostró que era un delincuente común. O el abogado que defendió al motochorro (y a su referente), y que es el mismo que interviene en la causa de Morena en supuesta defensa del padre de la nena, al que llevaron a ver al Presidente. Son los hipócritas que después arman hashtags pidiendo Justicia y me putean. Y me operan y me operan, porque yo a los chorros los meto presos. A todos. A los que van arriba de la moto y a los que tienen despacho y secretaria. No me van a cansar. Nunca. Justicia por Morena."

Entonces va a pasar exactamente lo mismo que pasó con el homicidio de Morena: lo vamos a volver a… — Diego Kravetz (@diegokravetz) September 8, 2023

Los hermanos Miguel "Miguelito" Madariaga y Darío "Lolo" Madariaga, de 25 y 28 años habían sido detenidos a pocas horas de cometido el crimen orden emanada por la fiscal de la causa, titular de la UFI 7, Silvia Bussano bajo la imputación del delito de "homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento", delito que prevé una pena de entre 10 y 25 años.