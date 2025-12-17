Lanús: el dueño de un local frenó a un ladrón de una trompada y evitó el robo de una bicicleta
El ladrón cayó al piso producto de un golpe certero y terminó huyendo a pie. Ocurrió en Lanús, a plena luz del día.
Lo vio venir, lo esperó y, con una sola trompada certera, lo hizo volar por los aires. De esta forma, el dueño de una hamburguesería frenó a un ladrón que intentaba escaparse con una bicicleta robada en el partido bonaerense de Lanús. La secuencia de película fue captada por las cámaras de seguridad del local y el video se viralizó en redes sociales.
El hecho ocurrió el viernes pasado cerca del mediodía sobre la avenida 9 de Julio, en pleno centro del partido bonaerense, pero se conoció en las últimas horas. La víctima, identificada como Bárbara, había comprado su bicicleta tres días antes para trabajar como repartidora y se encontraba retirando un pedido de un local de comidas cuando un delincuente aprovechó la situación y le robó el rodado.
La joven comenzó a perseguirlo a los gritos, lo que alertó a vecinos y comerciantes de la zona. En ese contexto, Nicolás, dueño de un comercio que vende hamburguesas, se encontraba en la vereda hablando con otro vecino cuando escuchó los pedidos de ayuda.
“Agárrenlo, agárrenlo, me robó la bicicleta”, gritaba la víctima continuamente. Cuando el joven se asomó, vio venir al delincuente que avanzaba a toda velocidad sobre la vereda con la bicicleta robada. Sin pensarlo, el comerciante decidió involucrarse e intervenir: se le puso en el camino, lo esperó y, cuando el ladrón se le acercó, lo frenó de un golpe certero que lo arrojó contra un cartel, tal como se puede ver en el video.
El delincuente, aturdido por el golpe, dejó la bicicleta tirada y escapó del lugar a las corridas mientras varias personas intentaron perseguirlo, incluida la joven víctima del robo, que pudo recuperar su preciada herramienta de trabajo.
El hecho se viralizó rápidamente en las redes sociales, desatando una ola de comentarios entre los usuarios y los vecinos del barrio. Incluso, desde el comercio aprovecharon la oportunidad para referirse al episodio. “Se robaron una bicicleta a la vuelta de nuestro local y la recuperamos. En ‘Lo de Nico’ vendemos hamburguesas, pero a veces hacemos servicio a la comunidad y repartimos bifes”, publicaron.
