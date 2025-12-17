Lanús: el dueño de un local frenó a un ladrón de una trompada y evitó el robo de una bicicleta

robo bicicleta trompada lanus

“Agárrenlo, agárrenlo, me robó la bicicleta”, gritaba la víctima continuamente. Cuando el joven se asomó, vio venir al delincuente que avanzaba a toda velocidad sobre la vereda con la bicicleta robada. Sin pensarlo, el comerciante decidió involucrarse e intervenir: se le puso en el camino, lo esperó y, cuando el ladrón se le acercó, lo frenó de un golpe certero que lo arrojó contra un cartel, tal como se puede ver en el video.