VIDEO: la violenta agresión a un jubilado perpetrada por personal de un geriátrico de Mar del Plata
El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y la víctima, de 89 años, tuvo que ser trasladada al hospital con lesiones de gravedad.
Un grave episodio de violencia contra un adulto mayor generó conmoción en Mar del Plata luego de que se conociera la brutal agresión sufrida por Héctor, un jubilado de 89 años que residía en un geriátrico de la ciudad.
El hecho ocurrió en una institución ubicada en el barrio Punta Mogotes, sobre la calle Pacheco, y salió a la luz tras la denuncia pública y judicial impulsada por la familia del hombre, que decidió exponer lo ocurrido luego de tomar conocimiento de las heridas que presentaba y de las imágenes registradas por las cámaras del lugar.
De acuerdo a lo informado por medios y periodistas locales, Héctor debió ser trasladado de urgencia a un hospital, donde los médicos constataron que tenía lesiones visibles en el rostro y una fractura en una de sus muñecas, lo que encendió aún más las alarmas sobre el trato recibido dentro del establecimiento. La familia aseguró que jamás imaginaron una situación de este tipo y que el estado en el que encontraron al jubilado fue determinante para avanzar con la denuncia formal ante la Justicia.
En el escrito presentado, los familiares relataron que, al exigir explicaciones a las enfermeras involucradas, estas habrían justificado la agresión al señalar que el episodio se produjo en el momento en que Héctor debía tomar una medicación, a la que se habría negado, atravesando lo que describieron como un “brote psicótico”.
Sin embargo, lejos de calmar la situación, esa versión generó mayor indignación, ya que la familia remarcó que nada justifica el uso de la violencia física contra una persona mayor y en situación de vulnerabilidad.
La denuncia judicial fue acompañada por un video impactante que muestra con claridad el momento en el que el jubilado es golpeado dentro del geriátrico, material que rápidamente se viralizó en redes sociales y provocó una ola de repudio. Las imágenes reavivaron el debate sobre los controles en los hogares de adultos mayores, el rol del personal a cargo del cuidado y la necesidad de una supervisión más estricta por parte de los organismos correspondientes.
