VIDEO: la violenta agresión a un jubilado perpetrada por personal de un geriátrico de Mar del Plata

De acuerdo a lo informado por medios y periodistas locales, Héctor debió ser trasladado de urgencia a un hospital, donde los médicos constataron que tenía lesiones visibles en el rostro y una fractura en una de sus muñecas, lo que encendió aún más las alarmas sobre el trato recibido dentro del establecimiento. La familia aseguró que jamás imaginaron una situación de este tipo y que el estado en el que encontraron al jubilado fue determinante para avanzar con la denuncia formal ante la Justicia.