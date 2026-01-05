Lanzan créditos de hasta $5.000.000 para pagar las vacaciones: cómo acceder

El dinero está destinado exclusivamente a servicios turísticos dentro del territorio nacional que estén adheridos al programa:

Alojamiento: Hoteles, hosterías, posadas y alquileres temporarios gestionados por inmobiliarias.

Modalidad de pago: El banco transfiere el monto directamente al CUIT del prestador, sin intermediación de efectivo para el cliente.

Requisitos y gestión paso a paso

El beneficio está disponible para cualquier persona mayor de 18 años con capacidad crediticia, incluyendo a jubilados y pensionados. El trámite se realiza de forma 100% online a través de la aplicación BNA+:

Validación: Ingresar a BNA+ y chequear si el préstamo está habilitado según el perfil del usuario.

Para reservas de mayor valor, el programa permite que dos personas soliciten préstamos individuales para financiar un mismo servicio, facilitando así la planificación de viajes grupales o familiares.