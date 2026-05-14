Créditos ANSES: lo que se deberá pagar por mes según el préstamo adquirido
La iniciativa busca que jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH cancelen deudas con tasas preferenciales. Conocé los requisitos y cuándo entraría en vigencia.
Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de ANSES tienen la posibilidad de acceder a créditos personales, con tasas fijas y cuotas mensuales accesibles. Si bien el organismo no otorga directamente los préstamos, sí permite gestionar líneas especiales ofrecidas por bancos públicos y privados.
El objetivo de este programa es brindar apoyo financiero a los adultos mayores, con condiciones más convenientes que las del sistema bancario tradicional y la opción de realizar todo el trámite de manera online, sin necesidad de acercarse a una sucursal.
Cómo consultar el crédito que saqué y las cuotas
Para consultar el crédito de ANSES, se necesita ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la clave de Seguridad Social y una vez allí, dirigirse a la opción Créditos ANSES y luego a Consultas y Pago Voluntario.
Una vez que se esté en ese apartado, se pueden ver las cuotas del crédito de ANSES que falta por abonar y los montos de cada una, como así también cuanto se pagaría si se saldara toda la deuda.
Cuándo se debitan las cuotas del Crédito ANSES
Desde ANSES recordaron que las cuotas se debitan del 1 al 10 de cada mes de las cuentas bancarias de cada persona que haya solicitado un crédito.
En los casos en que no se haya podido debitar por falta de fondos, al mes siguiente se descontarán dos cuotas y se cobrarán intereses, explicaron desde ANSES.
Cómo pagar todas las cuotas que faltan del Crédito ANSES
En los últimos meses, ANSES habilitó la posibilidad de pagar la totalidad de la deuda de sus créditos. Esto se puede hacer de la siguiente manera:
- Usando dos dispositivos (uno para generar el código QR y el otro para leerlo).
- Se puede abonar con una billetera virtual tuya o de un tercero con dinero en cuenta.
- Usar el código QR dentro del mismo día que fue generado.
¿Se puede sacar un nuevo crédito?
Estos créditos de ANSES, que se otorgaba a trabajadores y jubilados, fueron eliminados por el gobierno de Javier Milei, aunque las deudas deben ser saldadas,
A cambio, jubilados, trabajadores y personas que reciben asignaciones de ANSES pueden solicitar préstamos especialmente hechos para estos sectores y que son ofrecidos en algunos bancos.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario