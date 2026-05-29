Cuáles son los ejercicios clave para una espalda sana, enfocado en adultos de más de 55 años

A partir de los 55 años, el cuidado del cuerpo cobra aún más relevancia, especialmente en lo que respecta a la zona lumbar. La espalda tiende a perder fuerza y estabilidad si no se trabaja de forma constante, lo que puede derivar en molestias en los movimientos cotidianos. Por este motivo, resulta esencial fortalecer el abdomen y los músculos que rodean la columna.