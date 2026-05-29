Cuáles son los ejercicios clave para una espalda sana, enfocado en adultos de más de 55 años
Este movimiento se puede realizar en cualquier momento del día y activa los músculos que sostienen la columna, ayudando a que la zona lumbar recupere firmeza. Descubrí todos los detalles en la nota.
Mantener un estilo de vida saludable en la adultez es clave para mejorar el bienestar general. Hábitos como el movimiento regular, una alimentación adecuada y un descanso correcto son las bases que influyen de forma directa en el estado de ánimo y la prevención de problemas crónicos.
A partir de los 55 años, el cuidado del cuerpo cobra aún más relevancia, especialmente en lo que respecta a la zona lumbar. La espalda tiende a perder fuerza y estabilidad si no se trabaja de forma constante, lo que puede derivar en molestias en los movimientos cotidianos. Por este motivo, resulta esencial fortalecer el abdomen y los músculos que rodean la columna.
Los ejercicios recomendados para una espalda sana
El ejercicio “superman” es una alternativa sencilla que puede ayudar a fortalecer la espalda sin necesidad de usar equipos. Se trata de un movimiento suave, recomendado por profesionales ya que trabaja la zona lumbar de forma progresiva y segura.
Para realizarlo, hay que acostarse boca abajo, extender brazos y piernas y elevarlos ligeramente manteniendo la posición unos segundos antes de volver a la postura inicial. Este movimiento activa los músculos que sostienen la columna y contribuye a mejorar la firmeza de la parte baja de la espalda. Se aconseja repetir este ejercicio al menos 10 veces por día para obtener grandes resultados.
Tener una zona lumbar fuerte impacta directamente en la vida diaria, ya que ayuda a moverse con mayor estabilidad, facilita tareas cotidianas y reduce la probabilidad de molestias. Incorporar este tipo de ejercicios a la rutina favorece la movilidad, la fuerza y el bienestar general con el paso del tiempo.
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