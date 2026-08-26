Violencia escolar en Santiago del Estero: un adolescente le clavó un destornillador a otro

Las inmediaciones del colegio donde ocurrió el ataque.

El hecho causó profunda indignación en los vecinos y tutores, quienes exigieron mayores medidas de control y seguridad en los alrededores de la institución.

Por disposición de la fiscal de turno, Virginia Abrate, se ordenó el examen médico correspondiente y se dispuso la intervención de la Comisaría Segunda de la Mujer y la Familia, junto con la participación del Servicio de Urgencia de Niñez, Adolescencia y Familia (SUBNAF). La Comisaría Comunitaria N.º 13 tuvo a su cargo las actuaciones iniciales y trasladó al agresor de 14 años, domiciliado en el barrio Villa Nueva, a una dependencia policial. El otro joven de la misma edad, reside en el barrio Mama Antula.