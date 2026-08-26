Violencia escolar en Santiago del Estero: un adolescente le clavó un destornillador a otro
La pelea entre los estudiantes quedó completamente registrada por las cámaras de seguridad del sector. La Fiscalía ordenó medidas y el adolescente herido debió ser hospitalizado de urgencia.
Un violento episodio entre alumnos conmovió a la comunidad educativa de La Banda, Santiago del Estero. Los protagonistas fueron dos estudiantes de la Escuela Técnica N° 2 "Ing. Santiago Barabino", quienes se enfrentaron en la vereda de un kiosco y uno de ellos terminó con un destornillador clavado en una de sus piernas.
El grave incidente se registró este martes a las 11:10 en Avellaneda y Urquiza, del Bª Centro, cuando dos alumnos mantuvieron una discusión que escaló rápidamente hasta convertirse en un ataque despiadado, según informó El Liberal.
Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. Las imágenes muestra a un grupo de cinco chicos en la puerta de un comercio, en lo que parece ser un encuentro habitual. Allí, se ve un primer acercamiento entre la víctima y el agresor, que lo toma por el cuello del buzo y lo amenaza con el elemento punzante.
Luego de esta secuencia, el segundo joven reacciona con un golpe de puño que roza la cara del primero. Cuando otro de los adolescentes presentes intenta frenarlo el agresor logra liberarse, apuñala en la rodilla a la víctima y se escapa. Al final de la secuencia se puede ver que el resto del grupo se queda junto al chico agredido.
Tras recibir asistencia en el lugar fue derivado al Centro Integrador Comunitario (CIC) Banda, donde una profesional médica ordenó la realización de una tomografía y la evaluación de un especialista en traumatología para determinar el alcance de la lesión en la rodilla derecha.
El hecho causó profunda indignación en los vecinos y tutores, quienes exigieron mayores medidas de control y seguridad en los alrededores de la institución.
Por disposición de la fiscal de turno, Virginia Abrate, se ordenó el examen médico correspondiente y se dispuso la intervención de la Comisaría Segunda de la Mujer y la Familia, junto con la participación del Servicio de Urgencia de Niñez, Adolescencia y Familia (SUBNAF). La Comisaría Comunitaria N.º 13 tuvo a su cargo las actuaciones iniciales y trasladó al agresor de 14 años, domiciliado en el barrio Villa Nueva, a una dependencia policial. El otro joven de la misma edad, reside en el barrio Mama Antula.
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