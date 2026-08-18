Chau al pago de multas para sacar el registro: el proyecto que modifica el artículo 8° de la Ley de Tránsito
Una iniciativa presentada en la Legislatura bonaerense propone separar la capacidad técnica para manejar de las deudas económicas.
En la Legislatura de la provincia de Buenos Aires avanza una propuesta que promete generar debate sobre las exigencias para conducir. El proyecto, impulsado por el diputado Juan Osaba busca modificar el artículo 8° de la Ley Provincial de Tránsito 13.927, para eliminar la barrera que hoy representan las multas impagas al momento de gestionar la licencia de conducir.
El espíritu de la iniciativa es claro: desligar la idoneidad psicofísica y técnica de una persona para circular de sus compromisos financieros frente al Estado. Bajo esta premisa, la Provincia y los municipios quedarían imposibilitados de condicionar la emisión, renovación o duplicación del registro a la presentación de un certificado de libre deuda de infracciones.
Argumentos y alcances de la propuesta para eliminar el pago de multas para tramitar la licencia de conducir
Uno de los pilares del proyecto es la distinción entre las multas que cuentan con sentencia firme y aquellas que aún se encuentran en trámite administrativo. Según el legislador, la existencia de una infracción en el sistema no debe operar como un bloqueo automático:
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Distinción administrativa: Si bien las autoridades podrán informar al solicitante sobre la existencia de multas pendientes, esa información no podrá ser utilizada como traba para completar el trámite.
Capacidad vs. Obligación: El fundamento central sostiene que una deuda económica no guarda relación con la aptitud de un conductor. Por lo tanto, el acceso a la licencia —que acredita facultades para manejar— debería ser independiente de las multas pendientes.
¿Qué pasaría con el cobro de las multas?
Es fundamental aclarar que, de convertirse en ley, la medida no implica una condonación de las deudas. El objetivo es que el Estado utilice sus vías legales de recaudación habituales por fuera del trámite del registro.
En la práctica, esto permitiría que cualquier ciudadano pueda renovar su licencia y seguir habilitado para circular, mientras mantiene abierta su responsabilidad de saldar la multa mediante los procedimientos de cobro correspondientes. De esta manera, el proyecto busca que la habilitación para manejar no sea utilizada como una herramienta de presión fiscal, garantizando que el proceso de obtención de la licencia se ciña estrictamente a verificar la capacidad del conductor.
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