Chau al pago de multas para sacar el registro: el proyecto que modifica el artículo 8° de la Ley de Tránsito

En la práctica, esto permitiría que cualquier ciudadano pueda renovar su licencia y seguir habilitado para circular, mientras mantiene abierta su responsabilidad de saldar la multa mediante los procedimientos de cobro correspondientes. De esta manera, el proyecto busca que la habilitación para manejar no sea utilizada como una herramienta de presión fiscal, garantizando que el proceso de obtención de la licencia se ciña estrictamente a verificar la capacidad del conductor.