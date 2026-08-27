El Gobierno porteño utilizará ganancias del Banco Ciudad para otorgar créditos hipotecarios

Por otro lado y en cuanto el porcentaje del remanente que no sea destinado a créditos hipotecarios, se informó que se transferirá directamente al Gobierno de la Ciudad para la ejecución de obras estratégicas de infraestructura.

No obstante, el Gobierno porteño mantendrá la facultad de aprobar reducciones en el monto global a distribuir para garantizar la reinversión en proyectos de capitalización del propio banco.