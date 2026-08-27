El Gobierno porteño utilizará ganancias del Banco Ciudad para otorgar créditos hipotecarios
Así lo aprobó este jueves la Legislatura de la Ciudad al convertir en ley un proyecto por medio del cual se modificó la carta orgánica del banco público porteño.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves la modificación de la carta orgánica del Banco Ciudad para destinar parte de las ganancias de esa entidad a créditos de acceso a la vivienda y obras de infraestructura.
El artículo modificado es el 45, que regula el destino de las utilidades netas que resulten al cierre del ejercicio de la entidad, de manera que desde ahora el rol del banco público porteño reforzará el otorgamiento de créditos hipotecarios y la financiación del desarrollo urbano.
El proyecto convertido en ley con 31 votos favorables establece que el monto destinado a los créditos hipotecarios no podrá ser inferior al 25% del remanente disponible de las ganancias del Banco, teniendo en cuenta que hasta ahora no había un piso mínimo de lo que se destinaba a ese fin.
De manera que el excedente del resultado financiero de la entidad “vuelve a los vecinos como una oportunidad concreta de progreso y cumple el mandato fundacional de la entidad de promover el bienestar general, impulsar el desarrollo productivo y convertir el sueño de la casa propia en una realidad accesible para miles de familias porteñas”, se indicó mediante un comunicado.
En ese sentido, el jefe de Gobierno señaló que “modificamos la Carta Orgánica del Banco Ciudad para que, como mínimo, el 25% del remanente de sus utilidades se destine a créditos hipotecarios. Más oportunidades para la clase media que se esfuerza todos los días para salir adelante y progresar”, subrayó Jorge Macri.
Por otro lado y en cuanto el porcentaje del remanente que no sea destinado a créditos hipotecarios, se informó que se transferirá directamente al Gobierno de la Ciudad para la ejecución de obras estratégicas de infraestructura.
No obstante, el Gobierno porteño mantendrá la facultad de aprobar reducciones en el monto global a distribuir para garantizar la reinversión en proyectos de capitalización del propio banco.
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