La Ciudad se anticipa a la llegada de "El Niño": el plan de emergencia para enfrentar las lluvias y tormentas

El plan se activa de manera escalonada: inicia con el apresto y recorrido preventivo, avanza hacia la alerta amarilla y naranja (momento en que los equipos se desplazan físicamente a los 177 puntos) y contempla una alerta roja para sumar nuevas coberturas según la gravedad del fenómeno.

Inversiones y obras hidráulicas

Al anunciar el reforzamiento del operativo frente a su Gabinete en Parque Patricios, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, remarcó que, si bien el fenómeno no se puede evitar, se trabaja para mitigar su impacto: "Sabemos que este es un fenómeno que no podemos evitar. Pero sí podemos poner todo nuestro esfuerzo y toda nuestra coordinación y nuestro trabajo para cuidar a cada porteño".

En paralelo al despliegue logístico, la gestión aceleró la finalización de 14 nuevas obras pluviales e hidráulicas, que se suman a los trabajos ya concluidos desde el inicio de la gestión —que superan las 60 intervenciones e incluyen más de 13.000 metros lineales de conductos nuevos, los túneles aliviadores Crisólogo Larralde y Ciudad de la Paz, la ampliación del reservorio del Parque Sarmiento y las obras en las cuencas de los arroyos Cildañez y San Pedrito para proteger a los barrios de la zona sur—.