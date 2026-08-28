La Ciudad se anticipa a la llegada de "El Niño": el plan de emergencia para enfrentar las lluvias y tormentas
Ante los pronósticos de lluvias y tormentas intensas y persistentes estimadas para los próximos meses, el Gobierno porteño reforzó el plan operativo.
Frente a la amenaza de temporales cada vez más potentes impulsados por el fenómeno climático de "El Niño" el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un esquema preventivo y de respuesta coordinada que abarca a las 15 comunas.
Con la previsión de precipitaciones por encima de lo normal, ráfagas y una alta acumulación de agua en cortos períodos de tiempo debido a la saturación pluvial y el efecto de las sudestadas, la administración local reforzó los mecanismos de control.
El despliegue territorial contempla 177 puntos estratégicos previamente identificados en toda la traza urbana, operados de manera articulada por diez organismos estatales —incluyendo Defensa Civil, Bomberos, Policía de la Ciudad, Tránsito e Hidráulica— bajo la dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).
Plan contra "El Niño" en la Ciudad: despliegue operativo y puntos de control
El dispositivo preventivo se divide en dos grandes frentes en la vía pública:
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83 puntos fijos: ubicados de manera estática en pasos bajo nivel y puentes propensos a acumulación hídrica.
94 puntos dinámicos: destinados a la verificación constante del estado de desagües, estaciones de bombeo y posibles anegamientos.
Cada uno de estos puntos cuenta con un informante calificado que reporta en tiempo real al COE, permitiendo escalar las fases de respuesta de acuerdo con las directivas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El plan se activa de manera escalonada: inicia con el apresto y recorrido preventivo, avanza hacia la alerta amarilla y naranja (momento en que los equipos se desplazan físicamente a los 177 puntos) y contempla una alerta roja para sumar nuevas coberturas según la gravedad del fenómeno.
Inversiones y obras hidráulicas
Al anunciar el reforzamiento del operativo frente a su Gabinete en Parque Patricios, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, remarcó que, si bien el fenómeno no se puede evitar, se trabaja para mitigar su impacto: "Sabemos que este es un fenómeno que no podemos evitar. Pero sí podemos poner todo nuestro esfuerzo y toda nuestra coordinación y nuestro trabajo para cuidar a cada porteño".
En paralelo al despliegue logístico, la gestión aceleró la finalización de 14 nuevas obras pluviales e hidráulicas, que se suman a los trabajos ya concluidos desde el inicio de la gestión —que superan las 60 intervenciones e incluyen más de 13.000 metros lineales de conductos nuevos, los túneles aliviadores Crisólogo Larralde y Ciudad de la Paz, la ampliación del reservorio del Parque Sarmiento y las obras en las cuencas de los arroyos Cildañez y San Pedrito para proteger a los barrios de la zona sur—.
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