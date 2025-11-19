Las prepagas anunciaron aumentos: una de ellas subirá por encima de la inflación de octubre

Por ahora, al menos en esta ronda de subas, los incrementos en los valores de los planes de las prepagas mantienen la tendencia de desaceleración respecto de los meses previos, cuando llegaron a duplicar los precios de sus cuotas.

Los costos ya quedaron cargados en la página oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), a través de la cual las empresas de medicina deben informar a sus afiliados sus aumentos del mes siguiente, dentro de un plazo de 5 días posteriores a la publicación de la inflación correspondiente.