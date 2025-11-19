Papel higiénico, el producto más vendido durante el CyberMonday 2025
A principios de noviembre se celebró la décima edición del Cybermonday y el producto más elegido por el público fue el más humilde pero cumplidor.
La mayor parte del público no desea encontrar trucos caseros para hacer rendir el papel higiénico sino ofertas convenientes para acopiar ese producto de primera necesidad. Así quedó en evidencia esta semana con el récord de ventas del CyberMonday.
A principios de noviembre se celebró la décima edición del Cybermonday y el producto más elegido por el público fue el papel higiénico, informó este miércoles el diario Clarín.
El evento de compras online de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) recibió millones de visitas entre el lunes 3 de noviembre y el miércoles 5, pero sólo un puñado de productos contaron con un precio realmente conveniente para aprovechar ofertas.
Por ejemplo, en el informe publicado este martes y reproducido por Infobae consta que "los electrodomésticos bajaron su precio un promedio del 3,3%, mientras los productos de electrónica marcaron descensos del 1,7%", lo que implica una media del 2,5% con respecto a los precios de la semana anterior al CyberMonday.
Si bien en otras ediciones del CyberMonday los descuentos fueron más pronunciados, y más extendidos en todas las categorías de productos, en 2025 el comercio digital parece abocado a conseguir clientes que busquen el recambio de electrodomésticos grandes porque "las mayores caídas se registraron en ventiladores (-6,7%), heladeras (-6,1%) y microondas (-6,4%)".
Con miras al verano, desde la consultora privada ECOSUR explicaron que "las caídas máximas llegaron a 60% en ventiladores", mientras que las cafeteras bajaron un 4,7% sus precios, y los lavarropas, un 5,5%.
Los hornos, aires acondicionados y cocinas, que fueron algunos de los productos más "mirados" por el público, no bajaron tanto sus precios en el CyberMonday 2025.
En cambio, si de electrónica se trata, "solo los teclados y auriculares mostraron rebajas significativas, con bajas del 10% y 5,9% respectivamente", frente a la posibilidad de captar clientes en otros rubros, como celulares o televisores.
Bueno, y papel higiénico, que parece tener asegurado su futuro en las góndolas a pesar de la aparición de otras opciones.
