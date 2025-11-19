Papel higiénico, el producto más vendido durante el CyberMonday 2025

Con miras al verano, desde la consultora privada ECOSUR explicaron que "las caídas máximas llegaron a 60% en ventiladores", mientras que las cafeteras bajaron un 4,7% sus precios, y los lavarropas, un 5,5%.

Los hornos, aires acondicionados y cocinas, que fueron algunos de los productos más "mirados" por el público, no bajaron tanto sus precios en el CyberMonday 2025.

En cambio, si de electrónica se trata, "solo los teclados y auriculares mostraron rebajas significativas, con bajas del 10% y 5,9% respectivamente", frente a la posibilidad de captar clientes en otros rubros, como celulares o televisores.

Bueno, y papel higiénico, que parece tener asegurado su futuro en las góndolas a pesar de la aparición de otras opciones.