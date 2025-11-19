Sin consuelo: la madre de Nazareno Isern pidió que los delincuentes que mataron a su hijo "estén presos"

Nazareno, que soñaba con ser locutor y tenía una vida llena de proyectos, fue asesinado de un disparo mientras paseaba en bicicleta con una amiga en la colectora de la Autopista Ricchieri. Pero en medio de la tragedia, la voz de su madre se volvió el centro de la historia. “ Ellos salían casi todas las tardes a andar en bicicleta. Es normal. Lo mataron y no le robaron nada. Solo lo mataron”, relató Edith, visiblemente conmovida, y destacó la colaboración de la Policía mientras se busca a los responsables del crimen.