Sin consuelo: la madre de Nazareno Isern pidió que los delincuentes que mataron a su hijo "estén presos"
Edith, la mamá del joven asesinado en Esteban Echeverría, rompió el silencio y describió el horror que vive tras la muerte de su hijo de 21 años.
Nazareno, que soñaba con ser locutor y tenía una vida llena de proyectos, fue asesinado de un disparo mientras paseaba en bicicleta con una amiga en la colectora de la Autopista Ricchieri. Pero en medio de la tragedia, la voz de su madre se volvió el centro de la historia. “ Ellos salían casi todas las tardes a andar en bicicleta. Es normal. Lo mataron y no le robaron nada. Solo lo mataron”, relató Edith, visiblemente conmovida, y destacó la colaboración de la Policía mientras se busca a los responsables del crimen.
“De un paseo normal me lo mataron. Para robarle una bicicleta. Y al final no se la robaron tampoco. Porque cuando yo lo fui a ver, estaba muerto arriba de la bicicleta y con su teléfono celular en su bolsillo", enfatizó.
Edith recordó los últimos momentos de su hijo con dolor y claridad. Contó que Nazareno y su amiga habían recorrido la zona arbolada y caminaban de regreso cuando fueron interceptados por dos hombres armados. Intentó imaginar la escena: su hijo resistiéndose al robo de la bicicleta y recibiendo el disparo que terminó con su vida. “A ninguno de los dos le robaron nada. Lo mataron a mi hijo. No sé, porque era grandote y quizás no podían con él”, agregó, con un hilo de voz que no podía ocultar la tristeza.
La madre también hizo hincapié en los sueños que su hijo no podrá cumplir. “Tenía un montón de proyectos. Quería ser locutor. Por eso quiero que el asesino pague. Me quitó a mi hijo, pero tiene que estar preso”, expresó. Sus palabras reflejan el vacío y la impotencia de perder a un hijo de manera absurda y violenta.
El relato de Edith no solo muestra el dolor de una madre, sino también la injusticia del crimen: un intento de robo que no logró nada, pero que terminó con una vida truncada en cuestión de segundos. Para la familia, la esperanza ahora está puesta en que la justicia encuentre a los responsables y que paguen por lo que hicieron.
