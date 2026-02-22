Las últimas horas de la joven de 22 años asesinada por su exnovio en Santiago del Estero
Thania Santillán viajó a Santiago del Estero para visitar a sus abuelos y se reencontró allí con su ex. Planearon un viaje juntos pero él la terminó matando en el camino.
Un día antes del brutal asesinato, la joven de 22 años, estudiante de enfermería, pasó la tarde en la casa de su tía en la localidad de Las Tijanas. Invitó a su ex, Cristian Salto, con quien había estado en pareja por 6 años.
La tarde previa al asesinato, ambos se encontraron en la casa de una tía de Thania, compartieron mates y acordaron realizar un viaje juntos. El día del hecho, Salto pasó a buscarla en su moto cerca de las 5 de la madrugada. La joven lo esperaba con una mochilla, lista para partir.
Luego de unos diez kilómetros de recorrido, habrían mantenido una discusión. En ese contexto, Salto la habría intimidado con un arma de fuego. Fue entonces cuando Thania envió mensajes pidiendo ayuda.
Tras dispararle en dos ocasiones y quitarle la vida, el femicida fue hallado sobre el cuerpo de la víctima en una zona montañosa, armado y amenazando con suicidarse. Permaneció atrincherado hasta entregarse luego de un operativo de seis horas coordinado por el grupo USAR y el Cuerpo Guardia de Infantería. Durante ese tiempo, los efectivos aplicaron maniobras de negociación y contención y resguardaron el perímetro para impedir que se quitara la vida o pusiera en riesgo a otros.
También trascendieron detalles sobre sus últimas horas con vida, que indican que la joven era consciente del peligro que corría y habría intentado pedir auxilio.
El sospechoso fue detenido y es el principal acusado del crimen. Según las primeras investigaciones, le habría efectuado dos disparos y permanecido atrincherado junto al cuerpo de la joven hasta que fue arrestado por la Policía.
Los investigadores informaron que los forenses descartaron signos de abuso sexual, algo que circuló como versión en las últimas horas.
No obstante, de acuerdo con el sitio Diario Panorama, se confirmó que Thania recibió dos balazos: uno en la espalda y otro en la sien. Este último le causó la muerte de manera instantánea.
