Las últimas horas de la joven de 22 años asesinada por su exnovio en Santiago del Estero

El sospechoso fue detenido y es el principal acusado del crimen. Según las primeras investigaciones, le habría efectuado dos disparos y permanecido atrincherado junto al cuerpo de la joven hasta que fue arrestado por la Policía.

thania

Los investigadores informaron que los forenses descartaron signos de abuso sexual, algo que circuló como versión en las últimas horas.

No obstante, de acuerdo con el sitio Diario Panorama, se confirmó que Thania recibió dos balazos: uno en la espalda y otro en la sien. Este último le causó la muerte de manera instantánea.