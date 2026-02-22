"Vas a morir": la abogada detenida en Brasil sostiene que la amenazan por redes

abogada brasil

Reclamaron formalmente que Argentina intervenga en la situación judicial de Agostina Páez

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, solicitó formalmente a la Cancillería que intervenga en el caso de la abogada argentina Agostina Páez, quien permanece retenida en Brasil tras ser acusada de realizar gestos racistas en Río de Janeiro. El planteo sostiene que las medidas cautelares impuestas serían “desproporcionadas”.

La nota fue enviada al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, e ingresó el viernes al mediodía. En el documento se requiere que la representación consular argentina garantice el pleno resguardo de los derechos y garantías fundamentales de la joven de 29 años.

En la misiva, Gil Lavedra afirmó que “pareciera que las restricciones y las medidas cautelares que se están imponiendo lucen como desproporcionadas” y sostuvo que “es posible seguir adelante el proceso y que la joven pueda retornar al país”.