"Vas a morir": la abogada detenida en Brasil sostiene que la amenazan por redes
Agostina Páez mostró mensajes intimidatorios que le llegan por redes sociales.
La argentina abogada argentina Agostina Páez enfrenta una causa judicial en el vecino país por gestos racistas a un mozo en Río de Janeiro. En las últimas horas denunció que recibe amenazas de muerte e insultos violentos a través de sus redes sociales.
Páez, que está retenida en Río de Janeiro desde mediados de enero por una causa de racismo contra un mozo, usó su cuenta de Instagram para mostrar el hostigamiento que sufre mientras avanza la investigación judicial.
“Infeliz basura. Ojalá algún brasilero te mate, puta racista”, es uno de los comentarios que un usuario realizó a una de sus publicaciones.
“El racismo se combate a las piñas, no sirve esperar justicia de un poder judicial blanco y elitista. ¿Quién en este país está yendo preso? ¿Presos de verdad? Cárcel de verdad. La cárcel es justamente para encarcelar a negros y pobres. O lo hacemos a nuestra manera o nunca va a pasar nada”, se puede leer en otro mensaje que pide “justicia por mano propia”.
“Ojalá te violen, pinche pobrentina. Eres una basura”, remarca otro. “¿Estás lista para lamerle el culo a un mono? Llora más. Ten miedo. Si te quedas en la cárcel de Brasil, vas a convertirte en una putita. Ahora baila como un mono. Tú eres el maíz. Las monas te van a comer viva", dice uno de los mensajes más fuertes y que va acompañado por un video con la leyenda: “Nunca subestimes a una banda de monos”.
Reclamaron formalmente que Argentina intervenga en la situación judicial de Agostina Páez
El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, solicitó formalmente a la Cancillería que intervenga en el caso de la abogada argentina Agostina Páez, quien permanece retenida en Brasil tras ser acusada de realizar gestos racistas en Río de Janeiro. El planteo sostiene que las medidas cautelares impuestas serían “desproporcionadas”.
La nota fue enviada al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, e ingresó el viernes al mediodía. En el documento se requiere que la representación consular argentina garantice el pleno resguardo de los derechos y garantías fundamentales de la joven de 29 años.
En la misiva, Gil Lavedra afirmó que “pareciera que las restricciones y las medidas cautelares que se están imponiendo lucen como desproporcionadas” y sostuvo que “es posible seguir adelante el proceso y que la joven pueda retornar al país”.
