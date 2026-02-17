Aumento de sueldo de 42,4%, bono de $250.000 y salario mínimo de $1.130.000: a quiénes les corresponde

Cronograma de bonos y ayuda escolar

Junto con la actualización salarial, el Gobierno provincial ratificó que durante el presente año se mantendrá el mismo cronograma de bonos provinciales estipulado en 2025. El calendario incluye:

image

Bono de inicio de ciclo lectivo.

Bono del Día del Trabajador.

Bono "aguinaldo" abonado en dos cuotas.

Bono de fin de año abonado en tres cuotas.

El primer bono, que se pagará de forma previa al inicio del ciclo lectivo, será depositado el próximo viernes 20 de febrero y consistirá en una suma de $250.000, sin descuentos de ninguna naturaleza. Los empleados municipales también percibirán este beneficio el mismo día, previa solicitud de sus respectivas intendencias y comisiones.

Por otra parte, se anunció un incremento en la suma por hijo otorgada en concepto de ayuda escolar correspondiente al período 2026. Este beneficio ascenderá a $280.000 y se hará efectivo a partir del 10 de marzo.

Finalmente, la actualización también impactará en los contratos de locación de servicio. Los honorarios pasarán a ser de $910.000 para los trabajadores no profesionales y de $1.010.000 para los profesionales.