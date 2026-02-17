Aumento de sueldo de 42,4%, bono de $250.000 y salario mínimo de $1.130.000: a quiénes les corresponde
Santiago del Estero anunció fuerte recomposición para estatales y docentes. Incluye bono de ciclo lectivo, del Día del Trabajador, aguinaldo y de fin de año.
Santiago del Estero oficializó un nuevo acuerdo salarial destinado a los trabajadores de la Administración Pública provincial. Tras las reuniones con la Mesa de Diálogo y Trabajo, el gobernador Elías Suárez anunció la recomposición que beneficiará de forma directa a la representación del sector estatal y docente. En breve se paga un bono de inicio de clases.
Aumento al básico y nuevo piso salarial
El anuncio establece un incremento del 42,4% en el sueldo básico, que comenzará a regir a partir del mes de febrero. Esta suba abarca a todos los trabajadores de la administración pública provincial.
Desde el Ejecutivo destacaron que, con un gran esfuerzo presupuestario, este porcentaje supera en un 10% a la inflación interanual medida por el INDEC, que arrojó un 32,4% de enero de 2025 a enero de 2026.
A su vez, se estableció un salario mínimo provincial que se eleva a la suma de $1.130.000. Este monto rige para toda la administración pública y cubre hasta dos cargos en el caso del sector docente.
Cronograma de bonos y ayuda escolar
Junto con la actualización salarial, el Gobierno provincial ratificó que durante el presente año se mantendrá el mismo cronograma de bonos provinciales estipulado en 2025. El calendario incluye:
-
Bono de inicio de ciclo lectivo.
Bono del Día del Trabajador.
Bono "aguinaldo" abonado en dos cuotas.
Bono de fin de año abonado en tres cuotas.
El primer bono, que se pagará de forma previa al inicio del ciclo lectivo, será depositado el próximo viernes 20 de febrero y consistirá en una suma de $250.000, sin descuentos de ninguna naturaleza. Los empleados municipales también percibirán este beneficio el mismo día, previa solicitud de sus respectivas intendencias y comisiones.
Por otra parte, se anunció un incremento en la suma por hijo otorgada en concepto de ayuda escolar correspondiente al período 2026. Este beneficio ascenderá a $280.000 y se hará efectivo a partir del 10 de marzo.
Finalmente, la actualización también impactará en los contratos de locación de servicio. Los honorarios pasarán a ser de $910.000 para los trabajadores no profesionales y de $1.010.000 para los profesionales.
