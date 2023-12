La historia de Oleksandra Sasha Metieva, la mujer ucraniana que conquistó Latinoamérica y Europa con su talento

“Para mí fue muy importante lograr concluir mis estudios y quiero dar ese mensaje de esfuerzo y ser constante porque el talento no es suficiente. Quiero ser una inspiración para todas las mujeres no importa de donde vengan, todo es posible en la vida y puedes lograr lo que te propongas”, añadió.

Saha, influencer del diseño

Juan - Sasha.mp4

“Mi objetivo con un blog que estoy haciendo es dar ese mensaje y que la gente sepa este camino que hice hasta acá más allá de lo profesional en cuanto a moda y mi marca de ropa. Decidí crear esta empresa cuando me fui de Argentina porque acá en México hay otras posibilidades de crecimiento, con una economía estable. Yo sentía muchas trabas en Argentina”, contó la joven ucraniana.

Sasha trabajó en diferentes empresas prestigiosas más allá de tener en la actualidad su propio emprendimiento. Con pasado en la empresa de Alexander McQueen, la influencer también rescata la experiencia laboral en la compañía de dicho diseñador.

image.png

“Salí de Ucrania en 2012 porque mi papá quería que estudie una carrera que yo no quería, tuve una discusión muy fuerte y me fui de Kiev. Me fui a buscar mi propio camino y lo mejor que pude hacer fue conocer diferentes países del mundo para nutrirme de la sabiduría de distintas personas. Hay que ser perseverante con lo que te fascina”, concluyó Sasha