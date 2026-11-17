Le dijo que se quería separar, él estrelló la camioneta contra una casa e intentó ahorcarla frente a sus hijas
Se conoció el video del momento en el que un hombre choca el vehículo a gran velocidad contra una vivienda en San Miguel de Tucumán.
Un hombre de 35 años irá a juicio acusado de haber intentado asesinar a su pareja estrellando la camioneta en la que viajaban contra una casa en San Miguel de Tucumán, luego de que ella le expresara su decisión de separarse. Todo ocurrió delante de las hijas de la pareja y quedó grabado en un video.
El hecho ocurrió el sábado 28 de marzo por la tarde cuando Darío Pascual Cabrera manejaba una una Toyota Hilux por la avenida América. En el vehículo viajaban su pareja, de 32 años, y las dos hijas de ambos, de 10 y 16 años.
De acuerdo con la acusación, en medio del trayecto, la mujer le comunicó su decisión de separarse. Tras esto, se produjo una fuerte discusión. Incluso, la mujer comenzó a pedir ayuda a los gritos.
Fue en ese momento cuando Cabrera la sujetó violentamente del cuello y de la ropa, amenazándola para que dejara de gritar. Acto seguido, dobló por el pasaje Houssay y aceleró a fondo hasta chocar la camioneta contra una casa de una mujer de 81 años.
Las hijas intervinieron para salvar a su mamá tras el choque
De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Fiscal, la agresión continuó después del choque. Mientras todavía permanecían dentro del vehículo, el acusado intentó ahorcar a la mujer con ambas manos. Fueron las hijas de la pareja quienes forcejearon con su padre para que la soltara.
Finalmente, la mujer pudo escapar y pedir ayuda. Minutos después, personal del servicio de emergencias 107 trasladó a la víctima al hospital Padilla, donde recibió atención médica.
El acusado irá a juicio y la Fiscalía pedirá 10 años de prisión
A más de siente meses del salvaje episodio, el Ministerio Público Fiscal de Tucumán convocó a una audiencia durante la cual la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.
Cabrera será juzgado por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa, en concurso ideal con daños.
Entre las pruebas que serán presentadas figuran declaraciones de testigos, un informe accidentológico, estudios médicos y psicológicos, así como también los testimonios de las hijas de la pareja, registrados mediante entrevistas en Cámara Gesell.
A esto se le suma el video grabado por una cámara de seguridad que captó el momento en el que la camioneta impacta contra la vivienda.
La Fiscalía adelantó que pedirá una condena de 10 años de prisión efectiva para el acusado.
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