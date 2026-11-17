La camioneta quedó en el interior de la vivienda

Finalmente, la mujer pudo escapar y pedir ayuda. Minutos después, personal del servicio de emergencias 107 trasladó a la víctima al hospital Padilla, donde recibió atención médica.

El acusado irá a juicio y la Fiscalía pedirá 10 años de prisión

El Ministerio Fiscal de Tucumán solicitará una pena de 10 años de prisión efectiva para Darío Pascual Cabrera

A más de siente meses del salvaje episodio, el Ministerio Público Fiscal de Tucumán convocó a una audiencia durante la cual la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público.

Cabrera será juzgado por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa, en concurso ideal con daños.

Los destrozos provocados en la vivienda

Entre las pruebas que serán presentadas figuran declaraciones de testigos, un informe accidentológico, estudios médicos y psicológicos, así como también los testimonios de las hijas de la pareja, registrados mediante entrevistas en Cámara Gesell.

A esto se le suma el video grabado por una cámara de seguridad que captó el momento en el que la camioneta impacta contra la vivienda.

La Fiscalía adelantó que pedirá una condena de 10 años de prisión efectiva para el acusado.