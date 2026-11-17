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La sentada contra Alvarado que marcó a San Jorge

San Jorge, conocido como el Expreso Verde, fue fundado el 15 de julio de 2008 y creció rápido: bajo la conducción de Marcelo Sáez, escaló categorías hasta llegar al Torneo Federal A. El quiebre llegó en junio de 2019, en la final por el ascenso a la Primera Nacional ante Alvarado de Mar del Plata.

En protesta por el arbitraje de Adrián Franklin, que había expulsado a dos futbolistas y tomó otras decisiones cuestionadas, los jugadores tucumanos hicieron una sentada en pleno partido y se negaron a seguir. El encuentro terminó con la derrota de San Jorge y el ascenso de Alvarado.

Tras ese episodio, la dirigencia decidió retirar al equipo de las competencias de la AFA. Desde entonces, la actividad del club quedó limitada a las divisiones formativas de la Liga Tucumana, mientras que sus instalaciones fueron cedidas para otros usos, como el que hoy les da Atlético Tucumán.