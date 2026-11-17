Insólito: en Tucumán pusieron en venta el estadio de un club histórico del fútbol argentino
El complejo de San Jorge, sobre la Ruta 9, tiene estadio, microestadio de básquet y cancha auxiliar, y lo usan las inferiores de Atlético Tucumán.
El predio del Club Social y Deportivo San Jorge de Tucumán fue puesto en venta, y la noticia sorprendió en el fútbol de la provincia. Se trata del complejo del estadio Ángel Pascual Sáez, sobre la Ruta Nacional 9, kilómetro 1282, a unos ocho kilómetros de San Miguel de Tucumán. Es la casa del club que en 2019 protagonizó una de las protestas más recordadas del ascenso y después se retiró de las competencias de la AFA.
La venta se conoció por un video en Instagram de la inmobiliaria Balboa y Asociados, que recorrió las instalaciones y presentó la propiedad sin rodeos: “Tenemos en venta el club entero”. Por el momento, no se difundió el precio ni las condiciones de la operación.
¿Cómo es el predio de San Jorge que está en venta?
El complejo fue construido entre 2016 y 2017 y se inauguró en octubre de 2017. Sus instalaciones incluyen:
- Cancha principal con estudios topográficos, riego automatizado por aspersores y sistema de drenaje.
- Microestadio cubierto de básquet de 1.000 metros cuadrados.
- Cancha auxiliar de fútbol.
- Sector de estacionamiento.
El campo de juego es utilizado actualmente por Atlético Tucumán para los entrenamientos y partidos de sus divisiones inferiores y la Reserva, un dato que la inmobiliaria destacó en la promoción.
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La sentada contra Alvarado que marcó a San Jorge
San Jorge, conocido como el Expreso Verde, fue fundado el 15 de julio de 2008 y creció rápido: bajo la conducción de Marcelo Sáez, escaló categorías hasta llegar al Torneo Federal A. El quiebre llegó en junio de 2019, en la final por el ascenso a la Primera Nacional ante Alvarado de Mar del Plata.
En protesta por el arbitraje de Adrián Franklin, que había expulsado a dos futbolistas y tomó otras decisiones cuestionadas, los jugadores tucumanos hicieron una sentada en pleno partido y se negaron a seguir. El encuentro terminó con la derrota de San Jorge y el ascenso de Alvarado.
Tras ese episodio, la dirigencia decidió retirar al equipo de las competencias de la AFA. Desde entonces, la actividad del club quedó limitada a las divisiones formativas de la Liga Tucumana, mientras que sus instalaciones fueron cedidas para otros usos, como el que hoy les da Atlético Tucumán.
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