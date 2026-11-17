Residir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Percibir ingresos que no superen 2,5 veces el haber mínimo previsional, equivalente a aproximadamente $1.087.000 en noviembre de 2026.

No contar con otros ingresos de ninguna naturaleza, además de los haberes previsionales declarados.

Una vez aprobada la solicitud, los beneficiarios pueden utilizar el servicio todos los días y durante todo el horario de funcionamiento de la red, sin restricciones horarias.

Cómo hacer el trámite para viajar gratis en subte

La gestión es gratuita y puede realizarse tanto de manera online como presencial, sin necesidad de intermediarios.

Quienes opten por la modalidad digital deben completar el formulario de inscripción disponible en el sitio oficial del Gobierno porteño: Trámite de boleto gratuito para jubilados, pensionados y retirados.

También es posible realizar la solicitud de manera presencial, sin turno previo, en las oficinas de atención a jubilados de las sedes comunales.

En cualquiera de las dos modalidades, los interesados deben presentar los siguientes datos y documentos:

Nombre y apellido.

Domicilio.

Número de CUIL y teléfono de contacto.

Fotografía del DNI, frente y dorso.

Fotografía del último recibo de haberes.

Además, durante la inscripción deberán completar una declaración jurada para dejar constancia de que no perciben ingresos adicionales a los haberes previsionales informados.

Una vez aprobada la solicitud, el beneficiario recibe una notificación por WhatsApp que confirma la habilitación. A partir de ese momento, puede utilizar su DNI para ingresar a la red de subterráneos.

Cómo utilizar el DNI en los molinetes del subte

Para utilizar el beneficio, es necesario identificar los molinetes habilitados para esta modalidad, que son los equipos Multipago con tecnología NFC y aceptación de pagos mediante tarjetas Visa, Mastercard y códigos QR de billeteras virtuales.

Estos dispositivos se identifican por la información que muestran en sus pantallas, mientras que los molinetes que cuentan únicamente con el cartel de SUBE no permiten validar el DNI.

El ingreso puede realizarse de dos maneras: acercando el DNI tarjeta al sensor de proximidad o exhibiéndolo frente a la cámara del molinete para que pueda leer el código de barras del documento.

Cuánto cuesta viajar en subte en noviembre de 2026

Desde el 1° de noviembre rige un nuevo aumento del 3,9% en las tarifas del subte, dispuesto mediante la Resolución de Directorio 253/2026 de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), publicada en el Boletín Oficial porteño.

La actualización responde al mecanismo de ajuste mensual, que contempla la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los dos meses anteriores, más un adicional de dos puntos porcentuales.

Con el incremento, el boleto para quienes tienen la tarjeta SUBE registrada pasó de $1.817 a $1.887 para los primeros 20 viajes del mes. A partir de ese límite, se aplican descuentos progresivos según la cantidad de viajes realizados:

Entre 1 y 20 viajes: $1.887.

Entre 21 y 30 viajes: $1.509,60.

Entre 31 y 40 viajes: $1.320,90.

Desde el viaje 41 en adelante: $1.132,20.

En cambio, quienes utilizan una tarjeta SUBE sin registrar pagan $2.541,10 por los primeros 20 viajes.

Por su parte, el boleto del Premetro quedó establecido en $660,45 para los usuarios con SUBE registrada y en $1.050,12 para quienes no tienen la tarjeta registrada.