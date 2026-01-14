Quién era la víctima del crimen en José C. Paz: fue a comprar el regalo de su nieta y lo mataron

“Era una re buena persona, él no se metía con nadie. Siempre ayudaba a todos. Nos dejaron sin mi papá, le robaron la vida. Había salido a comprarle el regalito de cumpleaños a su nietita, la más chiquita de la casa, y nos dejaron un vacío enorme en el pecho", expresó más tarde Tamara, de 28 años, en diálogo con Clarín.

La joven afirmó que su papá “no se iba a resistir al robo" de su moto, ya que incuso siempre les advertía que, en caso de un asalto, entregaran todo lo material.

Hace cinco años, Gustavo perdió a su esposa, Gloria Gabriela Cuenca, víctima del Covid-19. Desde entonces, el hombre se había convertido en el sostén de sus hijos y nietos. “Era todo lo que nos quedaba”, lamentó Tamara. “No tenía un trabajo estable, hacía de todo, pero nunca dejó que nos falte nada”.

Robo y asesinato en José C. Paz: dos ladrones de 13 y 18 años están detenidos

Tras el asesinato, los delincuentes escaparon en la moto de la víctima, una Corven roja de 110 centímetros cúbicos, pero fueron detenidos poco después por agentes del Grupo Motorizado de Patrulla Urbana. En el lugar del arresto se secuestró una pistola Bersa calibre .22, que habría sido utilizada en el crimen.

El asaltante de 13 años fue imputado por homicidio y quedó alojado en el Centro de Recepción de La Plata. Su cómplice, de 18 años quedó detenido, acusado de "homicidio agravado por la participación de un menor de edad".

En la investigación del caso intervienen el fiscal Ignacio Jaime García, de la UFI N° 19 Descentralizada de Malvinas Argentinas, y el fiscal de menores Fabián Edgardo Hualde, de la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N° 1, ambas del Departamento Judicial San Martín.