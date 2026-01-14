Quién era la víctima del crimen en José C. Paz: fue a comprar el regalo de su nieta y lo mataron
Gustavo Javier Pairó estaba a punto de cumplir 54 años. Fue asesinado por dos ladrones de 13 y 18 años, que están detenidos.
Un brutal robo y asesinato estremece a la localidad bonaerense de José C. Paz, donde un hombre fue asesinado de un balazo por dos delincuentes menores de edad para sacarle la moto. Ambos ladrones, de 13 y 18 años, fueron detenidos.
El martes por la mañana, Gustavo Javier Pairó salió de su casa para llevar a una de sus hijas a un consultorio médico. Luego, se preparó para ir a comprarle el regalo de cumpleaños a su nieta más chica, que ese mismo día cumplía dos años. Sin embargo, en el camino fue interceptado por dos ladrones, de 13 y 18 años, que le dispararon para robarle la moto. El hecho ocurrió cerca de las 9.30, en la intersección de la ruta 197 y la calle Quirós, a pocos metros de la avenida Gaspar Campos.
El disparo fue directo al pecho. Pairó fue trasladado de urgencia y gravemente herido al Hospital Mercante, donde finalmente falleció.
Gustavo era padre de siete hijos y abuelo de cinco nietos. El hombre iba a cumplir 54 años el 26 de enero.
"Le arrebataron la vida a un hombre que no molesta a nadie. No mata ni una mosca", posteó Priscila, una de sus hijas, en redes sociales. Tamara, otra de sus hijas, expresó: "Mi papá no merecía morir de esa manera. Nos dejó un vacío en el corazón tan enorme. Justicia por mi papá".
“Era una re buena persona, él no se metía con nadie. Siempre ayudaba a todos. Nos dejaron sin mi papá, le robaron la vida. Había salido a comprarle el regalito de cumpleaños a su nietita, la más chiquita de la casa, y nos dejaron un vacío enorme en el pecho", expresó más tarde Tamara, de 28 años, en diálogo con Clarín.
La joven afirmó que su papá “no se iba a resistir al robo" de su moto, ya que incuso siempre les advertía que, en caso de un asalto, entregaran todo lo material.
Hace cinco años, Gustavo perdió a su esposa, Gloria Gabriela Cuenca, víctima del Covid-19. Desde entonces, el hombre se había convertido en el sostén de sus hijos y nietos. “Era todo lo que nos quedaba”, lamentó Tamara. “No tenía un trabajo estable, hacía de todo, pero nunca dejó que nos falte nada”.
Robo y asesinato en José C. Paz: dos ladrones de 13 y 18 años están detenidos
Tras el asesinato, los delincuentes escaparon en la moto de la víctima, una Corven roja de 110 centímetros cúbicos, pero fueron detenidos poco después por agentes del Grupo Motorizado de Patrulla Urbana. En el lugar del arresto se secuestró una pistola Bersa calibre .22, que habría sido utilizada en el crimen.
El asaltante de 13 años fue imputado por homicidio y quedó alojado en el Centro de Recepción de La Plata. Su cómplice, de 18 años quedó detenido, acusado de "homicidio agravado por la participación de un menor de edad".
En la investigación del caso intervienen el fiscal Ignacio Jaime García, de la UFI N° 19 Descentralizada de Malvinas Argentinas, y el fiscal de menores Fabián Edgardo Hualde, de la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N° 1, ambas del Departamento Judicial San Martín.
