Tucumán: le robaron, no se resistió, pero igual lo asesinaron de un disparo
La víctima, de 21 años, no opuso resistencia ante el robo en ningún momento, pero los delincuentes lo ejecutaron a sangre fría.
Un joven de 21 años fue asesinado a sangre fría por motochorros tras un robo en la provincia de Tucumán. Por el homicidio, hay dos menores, de 16 y 17 años, que fueron identificados a partir de un video y están detenidos.
El ataque ocurrió durante la madrugada del lunes, minutos antes de las 2.30, en la ciudad de Alderetes y quedó registrado en dos videos grabados por las cámaras de vigilancia del lugar.
La víctima, identificada como Rodrigo Joaquín Ibarra, había llegado a la casa de un amigo situada en la manzana 1 del barrio Julio Abraham. Estaba parado en la vereda aguardando para ingresar cuando fue sorprendido por dos delincuentes que se trasladaban a bordo de una moto de baja cilindrada.
Tal como se puede ver en el video, uno de los delincuentes se bajó rápidamente de la moto y se acercó a la víctima, apuntándole con un arma. El ladrón le exigió a Rodrigo que le entregara todas sus pertenencias y el joven no opuso resistencia en ningún momento: le dio una bolsa que llevaba y levantó las manos. Mientras tanto, el otro delincuente aguardaba arriba de la moto.
El ladrón agarró la bolsa del piso, pero cuando parecía dispuesto a retirarse, volvió y le disparó a Rodrigo a sangre fría. CONTENIDO SENSIBLE.
La víctima recibió una un impacto de bala en la cabeza, a la altura de la región fronto-parietal izquierda y cayó al suelo. En cuestión de segundos, el asesino se subió a la moto y se escapó junto a su cómplice a toda velocidad.
Rodrigo fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla, donde pese al esfuerzo de médicos, falleció alrededor de las 5 de la mañana como consecuencia de la grave herida, según informó el portal El Tucumano.
Robo y asesinato en Tucumán: quiénes son los menores detenidos
Los videos grabados por las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio donde ocurrió el asesinato fueron claves para la causa. Las imágenes capturaron toda la secuencia desde diferentes ángulos, lo que permitió identificar a los motochorros.
Los delincuentes fueron detenidos horas después del crimen. Ambos delincuentes, conocidos como El Chuequito, de 16 años, y Thiaguito, de 17, están acusados de homicidio agravado criminis causa, en carácter de coautores. El juez que intervino en la causa ordenó que los dos acusados permanezcan detenidos en el Instituto Roca durante cuatro meses mientras avanza la investigación.
El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, a cargo de María del Carmen Reuter. Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal, Miguel Fernández, resaltó la importancia de los videos en la investigación para poder dar con los sospechosos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario