Tucumán: le robaron, no se resistió, pero igual lo asesinaron de un disparo

La víctima recibió una un impacto de bala en la cabeza, a la altura de la región fronto-parietal izquierda y cayó al suelo. En cuestión de segundos, el asesino se subió a la moto y se escapó junto a su cómplice a toda velocidad.

Rodrigo fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla, donde pese al esfuerzo de médicos, falleció alrededor de las 5 de la mañana como consecuencia de la grave herida, según informó el portal El Tucumano.

Robo y asesinato en Tucumán: quiénes son los menores detenidos

Los videos grabados por las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio donde ocurrió el asesinato fueron claves para la causa. Las imágenes capturaron toda la secuencia desde diferentes ángulos, lo que permitió identificar a los motochorros.

Los delincuentes fueron detenidos horas después del crimen. Ambos delincuentes, conocidos como El Chuequito, de 16 años, y Thiaguito, de 17, están acusados de homicidio agravado criminis causa, en carácter de coautores. El juez que intervino en la causa ordenó que los dos acusados permanezcan detenidos en el Instituto Roca durante cuatro meses mientras avanza la investigación.

El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios de Feria, a cargo de María del Carmen Reuter. Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal, Miguel Fernández, resaltó la importancia de los videos en la investigación para poder dar con los sospechosos.