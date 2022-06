Jaime Perczyk, sobre la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas: "Solo leen encuestas"

Asimismo, agregó que la decisión responde a “sus discusiones ideológicas con un sector que ellos disputan. Es increíble, son liberales pero prohíben".

“Vos les prohibís a los pibes algo y ¿Qué van a hacer los pibes?”, se preguntó, asegurando que se usará aún más. El ministro fue tajante en indicar que el lenguaje inclusivo se usa por “causas muy profundas”, puesto que los chicos “no se bancan más la discriminación de género”. Por otra parte, Perczyk resaltó que en el país existe libertad de cátedra desde 1918.

Con respecto a lo afirmado por Soledad Acuña, quien justificó la prohibición por ser un “obstáculo” para la fluidez y comprensión lectora, el funcionario afirmó: "En ninguna investigación científica dicen que la limitación está en el lenguaje inclusivo. La limitación está en las condiciones sociales de los pibes y de su entornó", explicó el titular de la cartera de Educación, que criticó la gestión que llevan adelante en la Ciudad: "Como no mejoraron las condiciones educativas ni el salario de los docentes. No entregaron un libro, suspendieron Conectar Igualdad, no invirtieron nada en capacitación docente”

El ministro no dejó nada en el tintero y habló sobre la inversión en las escuelas a nivel nacional, y apuntó que "se necesitan muchos años corridos de inversión", remarcó que durante el gobierno de Mauricio Macri toda la inversión se redujo.