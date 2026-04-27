Cambió el pronóstico y el frío se apaga: cuándo sube 15 grados la temperatura en el AMBA

El pico máximo del pronóstico para la próxima semana

El verdadero adiós a los abrigos más pesados se consolidará en el inicio del próximo mes. Tras un fin de semana relativamente estable (con máximas de 18 grados), las proyecciones a 14 días indican que para el martes 5 de mayo se registrará un reconfortante pico térmico de 23 grados de máxima y 15 de mínima.png].

Esto representa una brecha de 15 grados de diferencia respecto a la mañana más gélida de esta semana, confirmando que el clima otoñal más amable y ameno volverá a instalarse por completo entre los porteños.