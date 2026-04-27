Cambió el pronóstico y el frío se apaga: cuándo sube 15 grados la temperatura en el AMBA
Tras unos días de mucho frío en Buenos Aires, el pronóstico del tiempo anticipa un fuerte repunte térmico. Conocé qué día volverán las jornadas agradables.
Luego de un comienzo de semana marcado por las bajas temperaturas y ráfagas de viento, el intenso frío comenzará a ceder lentamente en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El pronóstico del tiempo prevé un marcado ascenso térmico que traerá un alivio primaveral durante los próximos días.
Cuándo sube la temperatura y vuelve el calorcito al AMBA
De acuerdo a los datos oficiales, el lunes 27 de abril se presentará como la jornada más hostil y ventosa, con una mínima de 8 grados, una máxima que apenas rozará los 16 grados y fuertes ráfagas que podrían alcanzar los 56 km/h. Sin embargo, este crudo escenario invernal tiene las horas contadas.
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A partir del martes 28, el termómetro iniciará una curva ascendente en la Ciudad, alcanzando los 19 grados por la tarde. El salto más notorio se sentirá entre el miércoles 29 y el jueves 30, cuando las máximas se establezcan en los 21 grados, acompañadas por jornadas mayormente soleadas, aunque el miércoles podría presentar una leve inestabilidad temporal con apenas un 30% de probabilidad de lloviznas.
El pico máximo del pronóstico para la próxima semana
El verdadero adiós a los abrigos más pesados se consolidará en el inicio del próximo mes. Tras un fin de semana relativamente estable (con máximas de 18 grados), las proyecciones a 14 días indican que para el martes 5 de mayo se registrará un reconfortante pico térmico de 23 grados de máxima y 15 de mínima.png].
Esto representa una brecha de 15 grados de diferencia respecto a la mañana más gélida de esta semana, confirmando que el clima otoñal más amable y ameno volverá a instalarse por completo entre los porteños.
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