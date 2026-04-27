Incendio en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA: tres personas fueron asistidas

Fuentes del operativo informaron que tres personas tuvieron que ser asistidas por el SAME. Un hombre de 45 años fue atendido en el lugar mientras que otros dos, de 32 y 47, requirieron de un traslado en ambulancia al Hospital Ramos Mejía por inhalación de humo.

incendio facultad de sociales UBA

En tanto, detallaron que el foco ígneo fue combatido en un primer momento por personal del establecimiento mediante una línea fija contra incendios, tarea que luego fue continuada por los bomberos con una línea de 38 mm, quienes lograron dominar rápidamente el proceso.

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Una vez finalizadas las tareas de ventilación y control del incendio, todos los equipos de emergencias se retiraron del lugar.

Por el momento se desconocen las causas del incendio en la Facultad de Ciencias Sociales.

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El comunicado de la UBA tras el incendio en FSOC

Desde la UBA emitieron un comunicado al respecto: “Estimada comunidad: informamos que en el día de hoy se produjo un principio de incendio en el ala HU de la Facultad. La situación fue controlada gracias a la inmediata intervención del área de mantenimiento y luego al trabajo de los bomberos, sin registrarse grandes daños ni personas afectadas de gravedad”, explicaron.

Con motivo del incendio, la facultad permaneció cerrada hasta las 13: “A partir de ese horario se retomarán las actividades administrativas y académicas con normalidad”, finalizaron en el comunicado.