Incendio en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA: tres personas fueron asistidas
El fuego se inició en dos contenedores de basura ubicados en un patio interno. Tuvieron que evacuar el edificio y las clases fueron suspendidas.
Un incendio de importantes proporciones se desató este lunes en una de las sedes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicada en el barrio de Constitución. Tres personas tuvieron que ser asistidas por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
El fuego se desarrolló en horas de la mañana en dos contenedores de basura ubicados en un pulmón a cielo abierto de aproximadamente 10 por 5 metros, en el lateral derecho del edificio de la sede de la FSOC, situada en la calle Santiago del Estero al 1000.
El siniestro motivó a que se desplegara un amplio operativo en la zona. En el lugar se hicieron presentes personal de de Bomberos de la Ciudad, del SAME y del Grupo Especial de Rescate (GER), quienes colaboraron con la evacuación total del edificio, que cuenta con cuatro pisos.
Fuentes del operativo informaron que tres personas tuvieron que ser asistidas por el SAME. Un hombre de 45 años fue atendido en el lugar mientras que otros dos, de 32 y 47, requirieron de un traslado en ambulancia al Hospital Ramos Mejía por inhalación de humo.
En tanto, detallaron que el foco ígneo fue combatido en un primer momento por personal del establecimiento mediante una línea fija contra incendios, tarea que luego fue continuada por los bomberos con una línea de 38 mm, quienes lograron dominar rápidamente el proceso.
Una vez finalizadas las tareas de ventilación y control del incendio, todos los equipos de emergencias se retiraron del lugar.
Por el momento se desconocen las causas del incendio en la Facultad de Ciencias Sociales.
El comunicado de la UBA tras el incendio en FSOC
Desde la UBA emitieron un comunicado al respecto: “Estimada comunidad: informamos que en el día de hoy se produjo un principio de incendio en el ala HU de la Facultad. La situación fue controlada gracias a la inmediata intervención del área de mantenimiento y luego al trabajo de los bomberos, sin registrarse grandes daños ni personas afectadas de gravedad”, explicaron.
Con motivo del incendio, la facultad permaneció cerrada hasta las 13: “A partir de ese horario se retomarán las actividades administrativas y académicas con normalidad”, finalizaron en el comunicado.
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