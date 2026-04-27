Tragedia en una escuela de Rosario: una nena de 6 años murió tras golpearse en el recreo

Respecto a las causas del hecho, el padre de Luna desmintió la versión dada por los docentes respecto a que la nena se había caído porque tenía los cordones desatados: “Yo la agarré a mi hija en la camilla y los cordones estaban tal cual yo se los había atado”, afirmó su padre y aseguró que “siempre se los ataba con doble nudo”.

“No sabemos lo que le pasó a la nena ahí adentro. Como adultos tenían que estar, no pueden dejar que los chicos jueguen solos. La dejé acá pensando que la controlaban, y no la estaban controlando”, expuso el hombre.

Golpes y raspones: los antecedentes que preocupan

Según contó Ricardo, hacía dos meses que su hija asistía a esa escuela, pero desde el comienzo de las clases no habían dejado que los padres ingresaran a conocer todo el establecimiento.

En ese sentido, contó que esta no era la primera vez que la nena sufría golpes dentro del establecimiento: “Hace tres semanas me la entregaron a las seis de la tarde con un golpe en la nariz y raspones. Ni siguiera me llamaron cuando pasó. Me dijeron que era porque jugaba y me pidieron que le dijera que no corra. Eso se lo puedo decir en mi casa, pero de estas rejas para atrás están ellos”.

Carina, tía de la nena, cree que la versión de las docentes fue para “lavarse las manos”: “¿Por qué la nena estaba sola en ese patio? Deducen y hablan sin saber. Si no la vieron, ¿cómo van a decir que fueron los cordones?”, expresó y advirtió que “esto no va a quedar así”.

muerte alumna rosario

En tanto, desde la escuela colocaron un cartel informando que este lunes no se iban a dictar clases por duelo y en un comunicado en redes sociales expresaron: “Con profundo pesar y tristeza, nos dirigimos a ustedes para informar el fallecimiento de nuestra alumna Luna Miqueo Cuello, de 1°D. En este momento de tanto dolor, la institución acompaña a su familia, abrazándolos con fuerza".

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Mientras se esperan los resultados de la autopsia, la investigación del caso está a cargo del fiscal Matías Edery, de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos.