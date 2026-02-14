El papa León XIV designó a una nueva autoridad en la Oficina de Prensa de la Santa Sede: de quién se trata

Javier Milei invitó formalmente al papa León XIV al país

El presidente Javier Milei extendió una invitación oficial al papa León XIV para que realice una visita a la Argentina, en un movimiento diplomático que fue confirmado por la Cancillería y que se enmarca en el vínculo institucional entre el país y la Santa Sede. La carta firmada por el mandatario fue entregada en el Vaticano por el canciller Pablo Quirno, en lo que representa un paso formal dentro de la agenda bilateral.

Desde el Gobierno nacional señalaron que la iniciativa se da en un contexto de relaciones fluidas entre ambas partes, con instancias de diálogo abiertas y cooperación en distintos temas de la agenda internacional. La comunicación oficial remarcó la intención de mantener un canal de trabajo conjunto con el Vaticano en asuntos vinculados a la convivencia entre naciones, la búsqueda de acuerdos y el fortalecimiento de lazos históricos.

La entrega de la invitación se concretó durante una actividad oficial en la Santa Sede y constituye un gesto político de alto valor simbólico, tanto en el plano diplomático como en el religioso. Sin embargo, por el momento no existe un cronograma confirmado ni detalles sobre cuándo podría concretarse un eventual viaje del pontífice al país.

Este acercamiento tiene antecedentes recientes. El año pasado, el Presidente argentino ya había mantenido una audiencia con León XIV en Roma, en un encuentro que marcó un punto de inflexión en la relación personal e institucional entre ambas partes. Aquella reunión abrió la puerta a futuros intercambios y dejó planteada la posibilidad de una visita a la Argentina, que ahora toma forma a través de una invitación formal.

En paralelo, dentro de la Iglesia argentina también se viene expresando desde hace tiempo el deseo de que el actual Papa pueda recorrer el país, en un contexto donde la figura papal conserva un peso simbólico relevante tanto para fieles como para sectores de la vida pública. La expectativa por una eventual llegada de León XIV combina factores religiosos, sociales y políticos.