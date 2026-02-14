El papa León XIV designó a una nueva autoridad en la Oficina de Prensa de la Santa Sede: de quién se trata
Su papel será determinante en la difusión de mensajes del Papa y en la gestión de información institucional ante acontecimientos internacionales que involucren al Vaticano.
El Papa León XIV designó a la hermana Nina Benedikta Krapi, de la congregación MVZ, como nueva vicesubdirectora de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. La religiosa croata, de 36 años, comenzará sus funciones el 1 de marzo de 2026.
Este es el primer ajuste realizado por el Pontífice en el equipo de comunicación vaticano desde que asumió el liderazgo de la Iglesia. Con esta decisión, el Papa vuelve a confiar un puesto de responsabilidad en el área de prensa a una persona consagrada, ya que desde la salida del padre Federico Lombardi, al comienzo del pontificado de Francisco, tanto la dirección como las vocerías habían estado en manos de laicos.
La nueva subdirectora, que se incorporará oficialmente el 1 de marzo, nació en Rijeka (Croacia) el 7 de junio de 1989. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Rijeka (2015), con especialización en Relaciones Públicas, y posee un doctorado en Ciencias Sociales obtenido en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
Profesó sus votos en la Congregación de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl el 13 de agosto de 2023. A lo largo de su carrera, ha ejercido como periodista y ha brindado asesoramiento jurídico a mujeres víctimas de violencia doméstica y a otras personas en situación de vulnerabilidad.
Además, se ha desempeñado como responsable de comunicación de Cáritas en la arquidiócesis de Rijeka y, desde 2023, colabora en el Dicasterio para la Comunicación.
Javier Milei invitó formalmente al papa León XIV al país
El presidente Javier Milei extendió una invitación oficial al papa León XIV para que realice una visita a la Argentina, en un movimiento diplomático que fue confirmado por la Cancillería y que se enmarca en el vínculo institucional entre el país y la Santa Sede. La carta firmada por el mandatario fue entregada en el Vaticano por el canciller Pablo Quirno, en lo que representa un paso formal dentro de la agenda bilateral.
Desde el Gobierno nacional señalaron que la iniciativa se da en un contexto de relaciones fluidas entre ambas partes, con instancias de diálogo abiertas y cooperación en distintos temas de la agenda internacional. La comunicación oficial remarcó la intención de mantener un canal de trabajo conjunto con el Vaticano en asuntos vinculados a la convivencia entre naciones, la búsqueda de acuerdos y el fortalecimiento de lazos históricos.
La entrega de la invitación se concretó durante una actividad oficial en la Santa Sede y constituye un gesto político de alto valor simbólico, tanto en el plano diplomático como en el religioso. Sin embargo, por el momento no existe un cronograma confirmado ni detalles sobre cuándo podría concretarse un eventual viaje del pontífice al país.
Este acercamiento tiene antecedentes recientes. El año pasado, el Presidente argentino ya había mantenido una audiencia con León XIV en Roma, en un encuentro que marcó un punto de inflexión en la relación personal e institucional entre ambas partes. Aquella reunión abrió la puerta a futuros intercambios y dejó planteada la posibilidad de una visita a la Argentina, que ahora toma forma a través de una invitación formal.
En paralelo, dentro de la Iglesia argentina también se viene expresando desde hace tiempo el deseo de que el actual Papa pueda recorrer el país, en un contexto donde la figura papal conserva un peso simbólico relevante tanto para fieles como para sectores de la vida pública. La expectativa por una eventual llegada de León XIV combina factores religiosos, sociales y políticos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario