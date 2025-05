Leopoldo Luque ganó un torneo de fisicoculturismo en medio del juicio por la muerte de Diego Maradona

leopoldo luque

El neurocirujano -con un aspecto totalmente diferente al de hace unos años- triunfó en las disciplinas de "True Novice", "Novice" y "Masters +40" y quedó segundo en "Open Class B".

Mientras tanto, el juicio en el que está imputado por homicidio simple con dolo eventual continúa su curso. Se espera que en las próximas audiencias Luque declare ante el Tribunal. En las últimas semanas ya declaró la psiquiatra Agustina Cosachov, y aunque se preveía el testimonio del psicólogo Carlos Díaz para este jueves, la audiencia fue pospuesta debido a cambios imprevistos en la agenda del Tribunal.

Luque, uno de los imputados en el juicio por la muerte de Maradona

El exmédico personal del Diez fue quien pidió su alta, luego de la intervención quirúrgica por un hematoma subdural, pocas semanas antes de su muerte en noviembre de 2020. Durante el juicio, Giannina Maradona, la hija del Pelusa, comentó que lamenta " todo lo que hicieron" los doctores y como "lo manipularon y lo dejaron sólo".

Luque sorprendió con su cambio físico cuando se presentó a la primera audiencia del juicio en el cual es uno de los acusados de homicidio simple con dolo eventual. Tras el fallecimiento del exfutbolista, se alejó de los medios, cambió su número de teléfono y se volcó al entrenamiento físico, compartiendo su transformación a través de estados de WhatsApp.

El cirujano casi ni brindó declaraciones a la prensa, aunque sí manifestó que siempre dio lo mejor por el bien de Maradona: "Si de algo soy responsable con Diego es de amarlo, de cuidarlo, de extenderle la vida y de mejorársela hasta lo último. Yo hice lo imposible para eso: conseguí que pueda acceder al psicólogo, al psiquiatra… Conseguí lo que nadie podía".

"Me avergüenzo de algunos mensajes que mandé.Me arrepiento y pido perdón a la familia y a la gente que lo quería mucho. Yo no soy el responsable de todo esto. No tengo miedo de ir preso", comentó Luque", añadió.

La situación de Leopoldo Luque en el juicio por la muerte de Diego Maradona

Para la audiencia de este martes estaba previsto el testimonio de uno de los imputados, el psicólogo Carlos Díaz, que fue pospuesto debido a un intento de recusación de la jueza Julieta Makintach, una de las tres integrantes del tribunal, que se cobró gran parte de la jornada.

El pedido de recusación fue hecho por la defensa del acusado Leopoldo Luque en base a un supuesto conflicto de intereses por la participación del hermano de la jueza en un documental sobre el juicio, pero fue rechazado por el tribunal.

Son juzgados en este proceso el médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el jefe de enfermeros Mariano Perroni, acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.