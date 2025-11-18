Liberan a concejal libertario de San Vicente, detenido por violencia de género: el video festejando con presos
El empresario "Nacho" Contreras, electo en la localidad bonaerense, fue denunciado por su pareja 25 años menor por violencia de género.
Ignacio “Nacho” Contreras, concejal electo de La Libertad Avanza (LLA) en San Vicente, fue detenido hace un mes tras la denuncia de violencia de género de su pareja, pero este martes la Justicia dispuso su liberación y hasta se conoció un video en el que celebra junto a otros presos.
El empresario y dirigente libertario de 51 años fue denunciado por su pareja, de 24, quien lo acusó ante las autoridades luego de un violento episodio ocurrido en el campo donde ambos residen, en el que, según su testimonio, el hombre habría efectuado disparos con un arma de fuego dentro de la casa de ambos.
Contreras es conocido en la zona por ser propietario de la cadena “Lácteos Mi Viejo” y encabezó la lista del espacio liderado por Javier Milei en las elecciones municipales del pasado 7 de septiembre. Tenía previsto asumir su banca en el Concejo Deliberante el próximo 10 de diciembre.
El caso generó impacto político en San Vicente, ya que se trata de un dirigente recientemente electo y vinculado a un espacio político de relevancia nacional, justamente el que lidera el Presidente.
En este marco, y tras casi un mes de estar detenido, la Justicia ordenó este martes la liberación de Contreras. Uno de los presos con el que compartía el aislamiento filmó la reacción del concejal electo y la celebración con sus compañeros, también demorados.
Quién es Ignacio "Nacho" Contreras, el concejal de LLA detenido por violencia de género
Previo a ser concejal, Contreras, de 51 años, ya era conocido en la región por ser propietario de la empresa “Lácteos Mi Viejo”, una fábrica y cadena de comercios que se consolidó como una de las marcas locales más reconocidas en el rubro alimenticio.
La empresa de Contreras fue creada en el año 2001, en medio de la crisis económica que azotaba a Argentina. Con el paso de los años, se consolidaron como una fábrica de lácteos de renombre, logrando altos estándares de calidad y producción que se basa, principalmente, en el cultivo responsable de la tierra y el control de los animales desde el momento de su nacimiento y de manera ininterrumpida.
En 2012 lograron abrir su primer local en San Vicente y actualmente cuentan con ocho sucursales. “Apostamos al país, a nuestra tierra y a nuestra gente”, sostienen como lema en su sitio web.
Su perfil de empresario exitoso, con fuerte presencia en la comunidad, le permitió a Contretas dar el salto a la política con un discurso centrado en la defensa de la producción privada, la reducción de impuestos y la crítica a lo que definía como “el peso del Estado sobre los emprendedores”.
