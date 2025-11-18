Liberan a concejal libertario de San Vicente, detenido por violencia de género: el video festejando con presos

Contreras San Vicente

Quién es Ignacio "Nacho" Contreras, el concejal de LLA detenido por violencia de género

Previo a ser concejal, Contreras, de 51 años, ya era conocido en la región por ser propietario de la empresa “Lácteos Mi Viejo”, una fábrica y cadena de comercios que se consolidó como una de las marcas locales más reconocidas en el rubro alimenticio.

La empresa de Contreras fue creada en el año 2001, en medio de la crisis económica que azotaba a Argentina. Con el paso de los años, se consolidaron como una fábrica de lácteos de renombre, logrando altos estándares de calidad y producción que se basa, principalmente, en el cultivo responsable de la tierra y el control de los animales desde el momento de su nacimiento y de manera ininterrumpida.

ignacio contreras detenido

En 2012 lograron abrir su primer local en San Vicente y actualmente cuentan con ocho sucursales. “Apostamos al país, a nuestra tierra y a nuestra gente”, sostienen como lema en su sitio web.

Su perfil de empresario exitoso, con fuerte presencia en la comunidad, le permitió a Contretas dar el salto a la política con un discurso centrado en la defensa de la producción privada, la reducción de impuestos y la crítica a lo que definía como “el peso del Estado sobre los emprendedores”.