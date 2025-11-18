Tragedia en Flores: nene de dos años murió tras caer por el hueco de un ascensor
Todavía no está claro en qué circunstancias se produjo el deceso pero se asume que fue accidental. El pequeño fue rescatado del subsuelo del edificio.
Un nene de dos años murió este martes tras caer por el hueco de un ascensor desde el octavo piso de un edificio el barrio porteño de Flores. Todavía no se conocen detalles de la mecánica del incidente, pero se presume que el deceso fue accidental.
La secuencia se registró durante la tarde de este martes en un edificio de 10 pisos ubicado en la avenida Avellaneda al 2400, entre Fray Cayetano Rodríguez y Caracas.
Fuentes policiales informaron que hubo un problema con la puerta del ascensor, que evidentemente quedó abierta en un momento inoportuno, y el nene cayó por el hueco hasta dar contra el suelo en el sótano del edificio.
La primera unidad de auxilio que llegó al nene fue del servicio Jevra Hatzalah, de la comunidad judía, que luego le pasó la posta al personal del SAME.
También participaron del operativo miembros de Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Comisaría Vecinal 7 C de Flores con la misión de salvar al menor.
Una vez en la planta baja del edificio los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y luego trasladaron al nene al Hospital Teodoro Álvarez de la ciudad de Buenos Aires.
Por desgracia el nene murió en ese centro médico como consecuencia de politraumatismos y un paro cardíaco. Sus padres padres siguen con contención psicológica mientras la Justicia porteña abrió una causa por el incidente.
El caso quedó en manos del equipo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°12, desde donde se pidió la intervención de la Unidad Criminalística Móvil.
Nueve jóvenes quedaron atrapados en un ascensor en Palermo
Un ascensor con nueve jóvenes adentro se desplomó desde el séptimo piso de un edificio ubicado en el barrio porteño de Palermo.
Los jóvenes quedaron atrapados y tuvieron que ser asistidos por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y trasladados a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires con diversas heridas.
El hecho ocurrió cerca de la 1:35 de la madrugada en un edificio ubicado en la calle Arévalo al 2700, cuando el ascensor cayó hasta la planta baja dejando a todos sus ocupantes heridos y atrapados en la cabina.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario