Tragedia en Flores: nene de dos años murió tras caer por el hueco de un ascensor

Una vez en la planta baja del edificio los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y luego trasladaron al nene al Hospital Teodoro Álvarez de la ciudad de Buenos Aires.

Por desgracia el nene murió en ese centro médico como consecuencia de politraumatismos y un paro cardíaco. Sus padres padres siguen con contención psicológica mientras la Justicia porteña abrió una causa por el incidente.

El caso quedó en manos del equipo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°12, desde donde se pidió la intervención de la Unidad Criminalística Móvil.

Nueve jóvenes quedaron atrapados en un ascensor en Palermo

Un ascensor con nueve jóvenes adentro se desplomó desde el séptimo piso de un edificio ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Los jóvenes quedaron atrapados y tuvieron que ser asistidos por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y trasladados a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires con diversas heridas.

El hecho ocurrió cerca de la 1:35 de la madrugada en un edificio ubicado en la calle Arévalo al 2700, cuando el ascensor cayó hasta la planta baja dejando a todos sus ocupantes heridos y atrapados en la cabina.