Liberaron a la mujer que le cortó el pene a su amante con una tijera en Córdoba

Cómo fue el ataque: la condena y polémicas declaraciones

Brenda-Barattini-Cordoba.jpg Brenda Barattini, tiene 26 años y es arqutecta

El 27 de noviembre de 2017, Barattini le cortó los genitales a su amante con una tijera de podar. El hecho ocurrió en el departamento de la víctima, ubicado sobre la calle Chacabuco al 500 en el barrio Nueva Córdoba de la capital provincial.

Sergio F., de entonces 40 años, sufrió la amputación del 90 por ciento del pene y heridas graves en sus testículos. Tuvo que ser internado y operado de urgencia.

Barattini, que en ese momento tenía 28 años, se entregó ante la Policía, fue detenida y quedó imputada por lesiones gravísimas.

corto el miembro a su amante.jpg

En un primer momento, la mujer alegó un ataque sexual. Por el contrario, Eduardo Pérez, el abogado de la víctima, describió que todo ocurrió cuando “estaban en un pleno encuentro” y el hombre "tenía los ojos vendados" como parte de un juego íntimo.

Inmediatamente luego del ataque, el hombre agredido fue sometido a un reimplante de pene, pero los médicos informaron que iba a quedar estéril. “Estoy feliz de estar vivo, lo demás no me importa”, fueron sus primeras palabras mientras se recuperaba en el Hospital de Urgencias antes de recibir el alta.

Brenda Barattini.jpg Brenda Barattini fue condenada a 13 años

Barattini, por su parte, insistió que se defendió de un abuso sexual y que agarró lo primero que tenía abajo de la cama. Meses después, habló desde la cárcel y aseguró que el hombre le generó "un daño psicológico muy grande”. “Vulneró mi intimidad, y eso no se hace. Ni a una mujer, ni a un hombre, ni a nadie. Quizá no de una manera correcta, pero respondí", sostuvo.

Se refirió además a la difusión de un video íntimo de la pareja que el hombre habría compartido con sus amigos. "Fue un daño muy grave lo que me hizo. Creo que, si este video sale a la luz, esta persona para la Justicia va presa. Él ha reconocido que había un video y que lo pasó", explicó en una entrevista con La Voz del Interior.

brenda baraattini

En 2019, ante el tribunal popular constituido en la Cámara 2ª del Crimen de Córdoba, amplió que él le propuso tomarse fotografías y que grabó un video que luego mostró a sus amigos: "El daño que yo le pude hacer no era mayor que el que él me había hecho a mí en un principio".

La acusación original era "lesiones gravísimas agravadas por el vínculo", pero la fiscal del caso, Laura Battistelli, la agravó conforme avanzó el juicio y pidió una pena de 13 años de cárcel. Antes de conocer el fallo de la Justicia, Brenda Barattini pronunció: "Estoy muy arrepentida. Pido que se haga Justicia, nunca quise matar a nadie".

corto el miembro a su amante2.jpg Imagen del lugar tras el ataque.

El tribunal de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 2ª Nominación de Córdoba le impuso a Barattini a la pena solicitada por la fiscal. Además, se le ordenó a la mujer pagarle casi medio millón de pesos al hombre en concepto de resarcimiento por daños.

"Es muy injusto, hay mucha gente que está por homicidio y le dieron la misma cantidad de años que a mí, y yo jamás en mi vida quise matar a nadie", expresó Barattini tras ser condenada a prisión.

La condena fue confirmada en octubre de 2021. Un mes antes, Barattini volvió a declarar y confesó: "Sí, pensé lastimarlo. Planifiqué lastimarlo. Quise herirlo, no más que eso".

brenda barattini