Shakira anunció una nueva fecha en Córdoba: cómo y cuándo comprar las entradas

CORDOBA La primera voló. La segunda es tu última chance. Después no digas que no avisamos. 15 de diciembre – NUEVA FECHA Estadio Kempes Viernes 21 de noviembre – 10 AM entradauno.com

Por otro lado, este martes se anunció que Ángela Torres será la encargada de abrir los conciertos del 8 y 9 de diciembre en Estadio Vélez. Ángela acaba de lanzar su primer álbum solista, “NO ME OLVIDES”, una obra visceral que se sumerge en las profundidades de su mundo emocional. A través de once canciones sin colaboraciones, la artista se anima a narrar su historia con una honestidad cruda, abordando temas como las relaciones tóxicas, la vulnerabilidad y la exposición que conlleva estar bajo la mirada pública.