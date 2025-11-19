Shakira anunció una nueva fecha en Córdoba: cómo y cuándo comprar las entradas
La artista colombiana agregó una nueva función en el Estadio Mario Alberto Kempes, en el marco de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour (Estoy aquí)".
Desde que Shakira anunció que regresa a Argentina con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour (estoy aquí)", los fanáticos enloquecieron y las entradas se agotaron en poco tiempo. Ante esto, la artista colombiana decidió ir sumando nuevas fechas para que nadie quede afuera de la fiesta.
En esta oportunidad, por entradas agotadas para el 14 de diciembre, la superestrella global agregó una nueva y última fecha en el Estadio Kempes de Córdoba para el lunes 15 de diciembre. Las entradas estarán a la venta el viernes 21/11 a las 10am, únicamente en entradauno.com (6 cuotas sin interés con Bancor).
Estos conciertos se suman a los previstos en Estadio Vélez para el 8 y 9 de diciembre (agotados) y la nueva función del 11 de diciembre. Con este anuncio Shakira suma 7 shows en el año en Argentina: en marzo se presentó en Campo Argentino de Polo con dos shows impecables agotando todas las localidades.
La locura en la venta de entradas confirma una vez más el estrecho vínculo que la artista colombiana tiene con nuestro país, siendo el elegido para cerrar la etapa latinoamericana de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” que en este regreso llevará por subtítulo “Estoy Aquí”, en honor a la canción que marcó el comienzo de su proyección internacional.
Por otro lado, este martes se anunció que Ángela Torres será la encargada de abrir los conciertos del 8 y 9 de diciembre en Estadio Vélez. Ángela acaba de lanzar su primer álbum solista, “NO ME OLVIDES”, una obra visceral que se sumerge en las profundidades de su mundo emocional. A través de once canciones sin colaboraciones, la artista se anima a narrar su historia con una honestidad cruda, abordando temas como las relaciones tóxicas, la vulnerabilidad y la exposición que conlleva estar bajo la mirada pública.
