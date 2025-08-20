Licencia de conducir: la edad máxima que tienen los adultos mayores para manejar
De ahora en más, cualquier tipo de trámite se puede realizar de manera online. Conocé todos los detalles en la nota.
La licencia de conducir digital comenzó a regir y, de ahora más, cualquier ciudadano puede realizar diversos procedimientos a través de la plataforma, sin necesidad de asistir a los Centros de Emisión de Licencias.
Esta nueva modalidad, que fue bien recibida por cientos de conductores, llegó no solo para marcar un antes y después, sino que también para agilizar diversos procesos, permitiendo hacer trámites, como, por ejemplo, la renovación del carnet, desde la comodidad de cualquier hogar.
Licencia digital: cómo funciona, cómo se accede y hasta qué edad está permitido
La credencial digital ahora se obtiene desde la app Mi Argentina, donde el usuario debe registrarse con su CUIL y validar sus datos.
Una vez aprobado el examen psicofísico, la renovación de la licencia de conducir se carga automáticamente en el perfil. El documento tiene la misma validez legal que el físico y se actualiza cada 24 horas con un token de seguridad 3.
Para quienes aún prefieren el formato tradicional, pueden solicitarlo de forma opcional en el centro emisor correspondiente.
Paso a paso para renovar la licencia
El trámite se realiza online desde Mi Argentina:
- Ingresar a la opción "renovación o ampliación de licencia".
- Validar los datos personales.
- Pagar las boletas correspondientes.
- Elegir el centro médico habilitado para el examen.
- Una vez aprobado, la nueva licencia aparece en la app.
