Licencia de conducir: le quitarán el carnet a conductores que tengan estas multas
Las infracciones de tránsito no solo representan un dolo de cabeza, sino que también un golpe al bolsillo por sus precios elevados. Los detalles en la nota.
Transitar en regla es simple, aunque cuenta con ciertos requisitos clave que cada conductor debe cumplir para no caer en multas o problemas. Los documentos más importantes con los que debe contar cualquier individuo es la licencia de conducir y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Ante la falta de estos, se expone a sanciones económicas elevadas.
En la Ciudad de Buenos Aires, las licencias de conducir funcionan con un sistema de puntos: cada conductor comienza con 20, aunque estos se van descontando cuando comete infracciones de tránsito. Si se agotan todos los puntos, la persona queda inhabilitada para manejar durante el período que indique la sanción correspondiente.
Por cuánto tiempo es la inhabilitación de la licencia de conducir
Si bien un conductor que pierde todos los puntos de su licencia queda inhabilitado para conducir, la duración de esta suspensión puede variar según la cantidad de veces que haya ocurrido:
- Primera vez: Inhabilitación por 60 días y obligación de aprobar un curso de educación vial.
- Segunda vez: Suspensión de 180 días, curso de educación vial obligatorio y caducidad de la licencia, requiriendo un nuevo trámite para obtenerla.
- Tercera vez: Inhabilitación por 2 años, curso de educación vial y caducidad de la licencia, con necesidad de un nuevo trámite para renovarla.
- Cuarta vez en adelante: Suspensión de 5 años, curso de educación vial y caducidad de la licencia, debiendo realizar un nuevo trámite para obtenerla nuevamente.
Cuáles son las infracciones de tránsito que más puntos descuentan
- Participar/organizar picadas: 20 puntos
- Placas de dominio: 10 puntos
- Circular con antirradar o antifoto: 10 puntos
- Conducción peligrosa: 10 puntos
- Conducir bajo la influencia de alcohol: 10 puntos
- Negativa a someterse a control de alcoholemia o estupefacientes: 10 puntos
- Conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes: 10 puntos
- Incumplir obligaciones legales: 10 puntos
- Taxis, transporte de escolares, remises, vehículos de fantasía sin autorización: 10 puntos
