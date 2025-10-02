Siguen faltando plásticos para generar licencias de conducir: la decisión de la Provincia de Buenos Aires
Ante la escases de licencias, la provincia aseguró que la versión digital es suficiente para circular. Conocé todos los detalles en la nota.
Debido a retrasos en la entrega de las licencias de conducir físicas, el Ministerio de Transporte de Buenos Aires anunció que los conductores podrán circular con el “Certificado de Trámite Aprobado” hasta el 30 de noviembre. Esta medida tiene como objetivo asegurar que quienes completaron el trámite no se vean afectados mientras esperan la llegada del plástico.
Esta extensión en el plazo se debe a la escasez de tarjetas plásticas por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Con esta decisión, los conductores cuentan con un respaldo legal mientras se normaliza la provisión de licencias. A continuación, todos los detalles.
La provincia de Buenos Aires extendió el uso del certificado de trámite aprobado para manejar
Durante las últimas semanas, la Provincia de Buenos Aires extendió la validez del Certificado de Trámite Aprobado, permitiendo que los conductores sigan circulando legalmente y sin complicaciones mientras esperan su licencia física.
El documento, junto con la versión digital disponible en la app Mi Argentina, tiene el mismo reconocimiento legal que la tarjeta plástica durante este período, que vence a fines de noviembre.
Por otro lado, las autoridades provinciales confirmaron que los controles viales deberán respetar el certificado hasta que se normalice la entrega de los plásticos.
¿Cuál es la licencia de conducir que tiene validez y cómo tramitarla?
Mientras se espera la tarjeta física, el Certificado de Trámite Aprobado y la versión digital en Mi Argentina son válidas para conducir legalmente. El trámite incluye presentar la documentación, completar formularios y aprobar los exámenes correspondientes. Una vez finalizado, este certificado habilita a todos los conductores a manejar hasta recibir la licencia tradicional, evitando infracciones y sanciones por la falta de plásticos.
