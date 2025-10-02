Siguen faltando plásticos para generar licencias de conducir: la decisión de la Provincia de Buenos Aires

Por otro lado, las autoridades provinciales confirmaron que los controles viales deberán respetar el certificado hasta que se normalice la entrega de los plásticos.

¿Cuál es la licencia de conducir que tiene validez y cómo tramitarla?

Mientras se espera la tarjeta física, el Certificado de Trámite Aprobado y la versión digital en Mi Argentina son válidas para conducir legalmente. El trámite incluye presentar la documentación, completar formularios y aprobar los exámenes correspondientes. Una vez finalizado, este certificado habilita a todos los conductores a manejar hasta recibir la licencia tradicional, evitando infracciones y sanciones por la falta de plásticos.