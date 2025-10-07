Cómo seguir a minutouno.com en Google Discover: todo lo que necesitás saber con un click
Minutouno.com te da las noticias del día, con su estilo, y ahora podés seguirlas en Google Discover así no te perdés nada.
Google Discover lanzó una sorprendente nueva función que pone el control de tu feed de noticias directamente en tus manos. Olvidate de depender solo de lo que el algoritmo decida mostrarte: ahora podés seguir a creadores de contenido y a tus medios de comunicación preferidos, como minutouno.com, para asegurarte de no perderte ninguna de sus actualizaciones.
Tradicionalmente, la aplicación sugiere artículos, videos e imágenes basándose en tus intereses, historial de búsqueda y actividad en otros productos de Google. Pero esta actualización te da una forma directa de priorizar el contenido que realmente te importa.
¿Cómo Seguir las Noticias de minutouno.com en Google Discover?
Incorporar el contenido de minutouno.com a tu feed es un proceso sencillo:
-
Entrá al perfil de minutouno.com y hacé clic en "Seguir en Google".
Alternativamente, también podés hacer clic en el botón "Seguir" que aparece en la parte superior derecha de los contenidos de la web.
Al seguir estos pasos, los últimos contenidos publicados en el sitio web y las redes sociales de minutouno.com aparecerán directamente en tu feed de Google Discover, manteniendo el panel actualizado a medida que se publican nuevas noticias.
No te pierdas nada de minutouno.com en Google Discover
Además de seguir el canal, existen otras acciones que ayudarán a que Google Discover te muestre las publicaciones de minutouno.com con más frecuencia:
- Dá like a los contenidos (haciendo clic en el ícono de corazón).
- Buscá artículos del sitio web en el feed.
- Seguí sus redes sociales.
¿Cómo Acceder a Google Discover?
Para empezar a disfrutar de este feed personalizado, recordá que podés acceder a Google Discover de varias maneras:
-
Desde la aplicación de Google.
Desde el navegador en teléfonos o tabletas Android.
En algunos smartphones, deslizando a la derecha desde la pantalla de inicio.
Es fundamental que la sesión esté iniciada para que la aplicación guarde todas tus preferencias y mantenga tu feed a tu medida. ¡El control sobre lo que leés es tuyo!
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario