Cómo seguir a minutouno.com en Google Discover: todo lo que necesitás saber con un click

No te pierdas nada de minutouno.com en Google Discover

image

Además de seguir el canal, existen otras acciones que ayudarán a que Google Discover te muestre las publicaciones de minutouno.com con más frecuencia:

Dá like a los contenidos (haciendo clic en el ícono de corazón).

a los contenidos (haciendo clic en el ícono de corazón). Buscá artículos del sitio web en el feed.

del sitio web en el feed. Seguí sus redes sociales.

¿Cómo Acceder a Google Discover?

Para empezar a disfrutar de este feed personalizado, recordá que podés acceder a Google Discover de varias maneras:

Desde la aplicación de Google .

Desde el navegador en teléfonos o tabletas Android.

En algunos smartphones, deslizando a la derecha desde la pantalla de inicio.

Es fundamental que la sesión esté iniciada para que la aplicación guarde todas tus preferencias y mantenga tu feed a tu medida. ¡El control sobre lo que leés es tuyo!