El neonazi que elogió Lilia Lemoine le mandó un mensaje a Jorge Rial

En tal sentido, continuó con su ataque, y expresó: "Rial y equipo, ustedes son unos payasos, no son periodistas, jamás me llamaron. Estoy acusado de nazi por una causa armada por los kirchneristas, por Gustavo Vera de La Alameda, por Javier Moreno Iglesias, conocido violador de menores de la ciudad de Mar del Plata, a los que yo denunciaba".

"Ustedes inventan, que los seguidores míos o haya gente seguidora mía que en su momento haya tenido cierta ideología no me convierte a mí en esa ideología. ¿Quién encabezó la lucha o la marcha por el esclarecimiento del crimen del fiscal Nisman en Mar del Plata, ignorantes? La encabecé yo, ignorantes", manifestó.

Y agregó: "La Justicia no pudo probar absolutamente nada porque no tiene nada, es una causa armada por el kirchnerismo que destrozó a mi familia y mi nombre. No tengo ni los recursos ni los medios que tienen ustedes para destruir la vida de una persona. Siempre fui patriota, de derecha".

"Sí reivindiqué la lucha antisubversiva y me hago cargo, porque hubo terroristas, montoneros y asesinos. La reivindico y si por eso me quieren juzgar, júzguenme pero jamás fui nazi. Ustedes son una basura, inventan, fabulan. Ese periodista trucho que tenés que dijo que soy de la época de los noventa, de la Plaza Rivadavia. Yo en los noventa militaba para (Domingo) Cavallo, las ideas del liberalismo, estudiaba en la universidad pública de Mar del Plata. ¿Qué nazi?", se justificó.

Por último, indica: "Averigüen de mi familia, mis antecedentes, mis amigos, de lo que hice toda mi vida. Laburé de todo. Nunca me escondí ni escondí nada de lo que pienso. Sos una basura, Rial, sos un ensobrado que te vendés por cualquier cosa. Yo no me vendo por nada. Soy Carlos Pampillón y si tenés pelotas llamame y preguntame. No tenés huevos y menos tenés rigor periodístico. Sos el hazmerreír de la televisión argentina".

Quién es Carlos Pampillón