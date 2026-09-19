Liniers: choque y vuelco por una maniobra a alta velocidad dejó un herido
El hecho ocurrió sobre la calle Falcón y tuvo como protagonista a un Chevrolet Agile blanco, conducido por un hombre de 43 años.
Un violento siniestro vial sacudió la tranquilidad del barrio porteño de Liniers en las primeras horas de este sábado. Cerca de las 6 de la mañana, un automóvil que circulaba a alta velocidad perdió el control, embistió a dos vehículos estacionados y terminó volcando por completo sobre la calzada, generando escenas de fuerte conmoción entre los vecinos.
El episodio ocurrió sobre la calle Falcón y tuvo como protagonista a un Chevrolet Agile blanco, conducido por un hombre de 43 años. En primera instancia, chocó contra un Renault Sandero rojo, perteneciente a una vecina de la zona, que se encontraba correctamente estacionado sobre la vía pública. A raíz de la violencia del impacto, el Sandero fue desplazado varios metros y terminó incrustándose contra una camioneta Ford negra, propiedad de los dueños de un supermercado chino ubicado en esa misma cuadra.
Intervención de bomberos y traslado a un hospital
Como consecuencia de la maniobra y del posterior vuelco, el Chevrolet Agile quedó totalmente dado vuelta sobre el asfalto. El conductor, atrapado en el interior del habitáculo debido al estado en que quedó la carrocería, no logró salir por sus propios medios.
Personal del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad acudió rápidamente al lugar, trabajó en la estabilización del vehículo y realizó tareas de rescate para poder extraer al hombre, que presentaba un fuerte golpe en la cabeza. También se hizo presente personal del SAME, que brindó las primeras atenciones médicas en el lugar y dispuso su traslado al Hospital Vélez Sarsfield para estudios y cuidados de mayor complejidad.
Las autoridades precisaron que no se le realizó el control de alcoholemia en el lugar para priorizar los primeros auxilios e ingresarlo rápidamente al centro asistencial. Sin embargo, vecinos y testigos que presenciaron el hecho indicaron que el hombre se encontraba "visiblemente borracho". Las pruebas toxicológicas y el examen de alcoholemia se llevarán a cabo en el ámbito hospitalario como parte del protocolo judicial.
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