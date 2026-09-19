Liniers: choque y vuelco por una maniobra a alta velocidad dejó un herido

El episodio ocurrió sobre la calle Falcón y tuvo como protagonista a un Chevrolet Agile blanco, conducido por un hombre de 43 años. En primera instancia, chocó contra un Renault Sandero rojo, perteneciente a una vecina de la zona, que se encontraba correctamente estacionado sobre la vía pública. A raíz de la violencia del impacto, el Sandero fue desplazado varios metros y terminó incrustándose contra una camioneta Ford negra, propiedad de los dueños de un supermercado chino ubicado en esa misma cuadra.