Qué es una neumopatía, la afección respiratoria que padece Mirtha Legrand

Infecciones respiratorias: Infecciones virales, bacterianas o micóticas que provocan inflamación en el tejido pulmonar.

Enfermedades crónicas previa: Afecciones como la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), el asma o la fibrosis pulmonar.

Factores ambientales o de edad: La exposición a agentes irritantes y, de manera muy particular, la edad avanzada, un factor que vuelve al sistema respiratorio más vulnerable a las complicaciones.

Síntomas principales para prestar atención

Dificultad para respirar o sensación de falta de aire (disnea).

Tos seca o expectorativa persistente.

Respiración acelerada o ruidosa.

Fatiga, cansancio físico y decaimiento generalizado.

En adultos mayores, el seguimiento médico bajo régimen de internación ante un cuadro neumopático suele responder a una medida de precaución estratégica.

Este abordaje permite controlar la evolución clínica en tiempo real, administrar medicación intravenosa si es necesario y garantizar una pronta recuperación para evitar complicaciones mayores.