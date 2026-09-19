Mendoza: cierran el Paso Cristo Redentor por alerta de nevadas y vientos

El corredor que conecta a la provincia de Mendoza con Chile quedará inhabilitado desde las 14:00 horas de este sábado.

Pronóstico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo para las localidades de la provincia de Mendoza que están cercanos al área cordillerana.

Pronóstico señala que este sábado podría ocurrir viento zonda en horas de la tarde y noche, así como también nevadas que caerían en horas de la noche de hoy y tarde y noche del sábado.

El organismo precisó que el área puede ser afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h. “Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas”, advirtieron.

Las recomendaciones ante este fenómeno son evitar salir, cerrar puertas y ventanas para evitar la entrada de polvo y aire caliente, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes; conducir con precaución, hidratarse y protegerse los ojos y nariz del polvo con anteojos y barbijo; y no encender fuego.

Respecto a la nieve, el SMN señaló que “el área será afectada por nevadas de variada intensidad y chaparrones de nieve, con ocasionales tormentas. Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 30 y 50 centímetros, que pueden ser superados de forma local.

La situación estará acompañada por vientos intensos con posible ventisca, viento blanco y reducción de visibilidad”.

Para las nevadas, el SMN pidió circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, con pala y elementos de seguridad. Además, recomendó revisar techos, canaletas y desagües para prevenir problemas por acumulación de nieve.

Entre las medidas preventivas figuran mantener ventilados los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono, contar con agua potable y alimentos no perecederos para al menos tres días y preparar un kit de emergencia con botiquín, linternas, pilas, mantas térmicas y medicamentos necesarios. También aconsejó cargar los teléfonos con anticipación y tener a mano los contactos de Protección Civil, Bomberos y Policía.