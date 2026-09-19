Facundo Moyano más complicado: lo imputaron por desobediencia

Esta semana, a partir de una publicación de Instagram de la cuenta Visionshowtv, que citaba a Gossipeame, la fiscal Nocerez ordenó tareas investigativas. Personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal acudió al hotel y la encargada aportó información sobre el alojamiento de Moyano. El sindicalista ocupó la habitación 603 desde el 31 de agosto pasado hasta el viernes de la semana pasada. No obstante, no había registros de la presencia de Arizaga. Sin embargo, la joven había publicado en sus historias de Instagram que estaba en el citado hotel. Para la fiscal, habría pruebas de al menos un encuentro. Los detectives del CIJ se llevaron las filmaciones de las cámaras de seguridad.