Facundo Moyano más complicado: lo imputaron por desobediencia
La fiscal Florencia Nocerez sostiene que el sindicalista violó la restricción de acercamiento al encontrarse con Candela Arizaga en un hotel.
La Justicia imputó a Facundo Moyano por desobediencia en el expediente que lo investiga por lesiones leves y privación ilegal de la libertad en un contexto de violencia de género. La fiscal Florencia Nocerez, a cargo de la pesquisa, considera que existen pruebas de que el sindicalista incumplió la restricción de acercamiento y se encontró con Candela Arizaga, su novia, en un apart hotel del barrio porteño de Monserrat, según publicó el diario La Nación.
El encuentro habría ocurrido en una habitación del Aira Apart Hotel Buenos Aires. De ese modo, Moyano habría quebrantado las medidas restrictivas fijadas “al momento de llevarse a cabo la audiencia de intimación de los hechos como condición de su libertad”.
La defensa de Moyano renunció en plena investigación contra el dirigente por violar la restricción perimetral tras reunirse con su expareja en un hotel. Los abogados Alfredo Gascón y Miguel Molina renunciaron a la representación de Moyano al alegar “desavenencias insalvables” en la estrategia de defensa. Moyano difundió un comunicado donde explicó que decidió un cambio en su representación legal y designó a los abogados Lucio Darío Saldaño y Alejandro Valle. “El cambio responde únicamente a una decisión personal respecto a la estrategia y representación legal para esta nueva etapa del proceso”, explicó.
Moyano estuvo detenido la mañana del 4 de agosto pasado. Ese día, él y Arizaga, de 23 años, fueron interceptados por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio de Belgrano. La joven había salido corriendo del edificio donde vive el sindicalista, en la avenida del Libertador al 5400. Tras la audiencia de intimación de los hechos y su declaración, Moyano recuperó la libertad, aunque con pautas de conducta, entre ellas la restricción de acercamiento a su novia.
Esta semana, a partir de una publicación de Instagram de la cuenta Visionshowtv, que citaba a Gossipeame, la fiscal Nocerez ordenó tareas investigativas. Personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal acudió al hotel y la encargada aportó información sobre el alojamiento de Moyano. El sindicalista ocupó la habitación 603 desde el 31 de agosto pasado hasta el viernes de la semana pasada. No obstante, no había registros de la presencia de Arizaga. Sin embargo, la joven había publicado en sus historias de Instagram que estaba en el citado hotel. Para la fiscal, habría pruebas de al menos un encuentro. Los detectives del CIJ se llevaron las filmaciones de las cámaras de seguridad.
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