San Isidro: descubrieron que dos presos planeaban asesinar a la fiscal que ordenó sus capturas

La distancia entre las cárceles no impidió que mantuvieran contacto. De acuerdo con la investigación, usaban WhatsApp para organizar una represalia contra la fiscal que había intervenido en sus detenciones.

Las conversaciones interceptadas permitieron conocer parte del plan. En los mensajes, uno de los presos habló de atacar a Hertrig cuando saliera y mencionó los autos que utilizaba.

Uno de los implicados amenazó: "Ahora voy por la hija de p... de la fiscal, y le mando una corona, una corona de muerto. O cuando sale, tiene una (Honda) CRV o un (Peugeot) 208, la hago cagar a balazos". También agregó: "nosotros somos mafia y en la calle te agarramo (sic) a tiros".

Además, los reclusos mencionaron al ex legislador Luis Espert, quien, al igual que la fiscal, había renunciado ante la presión.

La investigación reveló el plan criminal gracias a la recolección de pruebas, que incluyó la interceptación de llamadas y mensajes. En este contexto, el fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, solicitó el allanamiento de las celdas de ambos reclusos, resultando en la incautación de tres teléfonos móviles que serán analizados.

Por último, se informó que la investigación continúa, sin descartar la posibilidad de nuevas imputaciones o arrestos. "Buscamos determinar si hubo colaboración de terceros en la ejecución de este plan criminal", concluyó una fuente policial.

Quién es la fiscal amenazada

María Paula Hertrig está a cargo de la UFI de Boulogne y tuvo una exposición pública reciente por otra investigación.

La fiscal intervino en el caso por la muerte de Ernestina Pais, quien murió a fines de junio después de ser atropellada por una formación del Tren de la Costa cuando intentaba cruzar las vías con su auto en San Isidro.

El operativo que permitió descubrir las amenazas quedó a cargo de la DDI de San Isidro.