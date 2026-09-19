San Isidro: descubrieron que dos presos planeaban asesinar a la fiscal que ordenó sus capturas
Los reclusos estaban en dos cárceles distintas y a pesar de la distancia planificaron la venganza. Los investigadores creen que hay más implicados.
En un operativo llevado a cabo por la DDI de San Isidro, se logró desarticular un plan criminal ideado por dos reclusos, quienes planeaban asesinar a la fiscal María Paula Hertrig, responsable de sus arrestos recientes.
Los involucrados son Martín Darío Rettori, de 42 años, y Ariel Ernesto Libertini, de 47. Rettori se encuentra en el sector de máxima seguridad de la Unidad 31 de Florencio Varela, mientras que Libertini está alojado en la Unidad Carcelaria Número 21 de Campana.
Los investigadores detectaron que los dos hombres mantenían comunicaciones desde las unidades penitenciarias y hablaban sobre cómo atacar a la fiscal. Según la pesquisa, también tenían fotos de Hertrig, de su pareja y de otros integrantes de su familia. El caso quedó al descubierto a partir del seguimiento de llamadas y mensajes.
Rettori y Libertini habían sido detenidos después de una denuncia presentada el 26 de agosto. Según la investigación, ambos estaban vinculados con una banda que duplicaba las llaves de autos estacionados en una cochera para después entrar a robar a las casas de sus dueños.
Tras sus capturas, los dos fueron trasladados a distintas unidades penitenciarias. Rettori quedó alojado en el sector de máxima seguridad de la Unidad 31 de Florencio Varela, mientras que Libertini fue llevado a la Unidad 21 de Campana.
La distancia entre las cárceles no impidió que mantuvieran contacto. De acuerdo con la investigación, usaban WhatsApp para organizar una represalia contra la fiscal que había intervenido en sus detenciones.
Las conversaciones interceptadas permitieron conocer parte del plan. En los mensajes, uno de los presos habló de atacar a Hertrig cuando saliera y mencionó los autos que utilizaba.
Uno de los implicados amenazó: "Ahora voy por la hija de p... de la fiscal, y le mando una corona, una corona de muerto. O cuando sale, tiene una (Honda) CRV o un (Peugeot) 208, la hago cagar a balazos". También agregó: "nosotros somos mafia y en la calle te agarramo (sic) a tiros".
Además, los reclusos mencionaron al ex legislador Luis Espert, quien, al igual que la fiscal, había renunciado ante la presión.
La investigación reveló el plan criminal gracias a la recolección de pruebas, que incluyó la interceptación de llamadas y mensajes. En este contexto, el fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, solicitó el allanamiento de las celdas de ambos reclusos, resultando en la incautación de tres teléfonos móviles que serán analizados.
Por último, se informó que la investigación continúa, sin descartar la posibilidad de nuevas imputaciones o arrestos. "Buscamos determinar si hubo colaboración de terceros en la ejecución de este plan criminal", concluyó una fuente policial.
Quién es la fiscal amenazada
María Paula Hertrig está a cargo de la UFI de Boulogne y tuvo una exposición pública reciente por otra investigación.
La fiscal intervino en el caso por la muerte de Ernestina Pais, quien murió a fines de junio después de ser atropellada por una formación del Tren de la Costa cuando intentaba cruzar las vías con su auto en San Isidro.
El operativo que permitió descubrir las amenazas quedó a cargo de la DDI de San Isidro.
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