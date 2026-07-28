Córdoba: la prima de un sacerdote acusado de abuso sexual reveló que también fue víctima
Paulina Viale, prima y denunciante de Patricio Cruz Viale, aseguró que decidió romper el silencio tras cuatro décadas de que el sacerdote fuera denunciado.
Mientras enfrenta un juicio por abuso sexual en Córdoba, el sacerdote Patricio Cruz Viale fue denunciado por su prima, Paulina Viale, quien afirmó haber sido atacada por él cuando tenía 7 años.
La mujer contó que decidió romper el silencio después de que el cura fuera detenido en 2024 por la acusación de otra víctima, un hecho que, según explicó, le permitió dejar atrás el miedo que la acompañó durante cuatro décadas. "Lo que me siento a contar hoy es que sufrí un abuso a los 7 años, una violación por esta persona que en ese momento tenía 16", expresó en una entrevista con Arriba Córdoba.
Según su relato, el episodio ocurrió en un contexto intrafamiliar y señaló como responsable a su primo, Patricio Cruz Viale. Durante años no pudo contar lo sucedido y recién encontró fuerzas para hacerlo cuando el sacerdote fue detenido por otra causa.
"Aparezco hoy porque se me fue el miedo. Cuando esta persona cae presa por la denuncia de otra víctima, a mí se me va el miedo", sostuvo.
Viale explicó qué la motivó a hablar en este momento: "Con mi historia estoy buscando no solamente salir de 40 años de no poder hablar y de sostener una vida bastante dura, sino también marcar un antecedente o una diferencia para que otros se animen como me animé yo", afirmó.
"Hablar habilita a otras personas para que denuncien porque la víctima denuncia cuando puede. Yo me empiezo a animar a hablar, lo cual me saca del lugar de víctima y pude hacer la denuncia", expuso.
Finalmente, aseguró que ya no quiere seguir ocultando lo sucedido: "Estuve así 40 años, por eso busco hablar. No quiero tener más vergüenza ni estar escondiéndome. Además, no quiero ser cómplice; si no lo digo y no lo cuento, siento que soy cómplice".
Mientras tanto, Cruz Viale continúa siendo juzgado por la Cámara 4ª del Crimen de Córdoba en la causa iniciada por una feligresa de la iglesia Virgen de Schoenstatt. El sacerdote permanece con prisión domiciliaria desde enero de este año.
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