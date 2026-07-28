Córdoba: la prima de un sacerdote acusado de abuso sexual reveló que también fue víctima

"Hablar habilita a otras personas para que denuncien porque la víctima denuncia cuando puede. Yo me empiezo a animar a hablar, lo cual me saca del lugar de víctima y pude hacer la denuncia", expuso.

Finalmente, aseguró que ya no quiere seguir ocultando lo sucedido: "Estuve así 40 años, por eso busco hablar. No quiero tener más vergüenza ni estar escondiéndome. Además, no quiero ser cómplice; si no lo digo y no lo cuento, siento que soy cómplice".

Mientras tanto, Cruz Viale continúa siendo juzgado por la Cámara 4ª del Crimen de Córdoba en la causa iniciada por una feligresa de la iglesia Virgen de Schoenstatt. El sacerdote permanece con prisión domiciliaria desde enero de este año.