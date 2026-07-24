Destituyen al fiscal general de la Corte Penal Internacional por "conducta sexual inapropiada"

Medios internacionales señalaron que la decisión fue precedida por consultas diplomáticas entre varias cancillerías preocupadas por el impacto institucional del escándalo que, de alguna manera, daña la credibilidad de la Corte en momentos en que tramita causas de altísimo perfil global, como las órdenes de arresto contra dirigentes de Rusia o el mencionado premier israelí, además de expedientes abiertos sobre Venezuela, Colombia y Ucrania, entre otros países.

Khan fue elegido en 2021 para un mandato de nueve años, había impulsado investigaciones de fuerte impacto político, entre ellas las relacionadas con Ucrania y Palestina. Su salida obliga ahora a activar un mecanismo de sucesión extraordinario, que podría incluir la designación de un fiscal interino mientras la Asamblea de Estados Parte inicia un proceso acelerado para cubrir la vacante.