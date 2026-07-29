Abuso sexual en Hollywood: cuatro mujeres denunciaron al reconocido actor Jared Leto
La menor de las denunciantes tenía 16 años al momento del episodio reportado. Sus relatos se suman a los de otras fans del actor y cantante.
Cuatro mujeres denunciaron esta semana al actor y cantante Jared Leto por episodios de conducta sexual delictiva, es decir, de acoso o abuso sexual en diversos grados. Al menos tres de las víctimas eran menores de edad al momento de los ataques, una particularidad que parece repetirse entre personalidades de Hollywood.
Las acusaciones forman parte de un documental de la BBC titulado "Jared Leto: el oscuro secreto de Hollywood", en el que también participaron otras seis supuestas víctimas del actor y cantante, una de las cuales tenía apenas 14 años cuando él la invitó a ir tras bastidores en un festival de música.
Abuso sexual en Hollywood: cuatro mujeres denunciaron al reconocido actor Jared Leto
Los episodios relatados ocurrieron entre 2002 y 2016, como ecos de los descritos en un artículo publicado en junio de 2025, cerca de la fecha en la que se estrenó su película "Tron: Ares".
"Esto ocurrió hace 25 años... y se salió con la suya", expresó una de las denunciantes en el programa de la BBC.
Por de pronto Leto, famoso por interpretaciones como el Joker de "Escuadrón suicida" (2016), negó las acusaciones a través de un escueto comunicado difundido por el sitio The Hollywood Reporter.
"Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas", expresó el cantante de Thirty Seconds to Mars.
Una de las mujeres le dijo a la BBC que tenía 17 años cuando Leto abusó sexualmente de ella en el baño de un motel. Otra, que tenía 19 al momento de hacerle frente al actor en un cuarto de hotel donde se encontró inesperadamente a solas con él.
Según el relato de la segunda denunciante, ella había ido acompañada al cuarto de hotel, pero en un momento la dejaron a solas con Leto y el actor amenazó con abusar sexualmente de ella.
La mujer logró salir de la habitación, pero el trauma persiste hasta hoy.
En cambio, la tercera víctima denunció que mantuvo relaciones sexuales con Leto cuando tenía 17 años, lo que constituye un abuso sexual porque se encontraban en el estado de California, donde la edad de consentimiento es de 18.
La cuarta víctima reportó que el actor la llamó en repetidas ocasiones con contenido sexual explícito cuando ella tenía sólo 16 años.
En su denuncia, la joven afirmó que el actor y cantante llegó a proponerle un encuentro íntimo y que aún cuando el acoso sexual cesó su equipo le envió un contrato de confidencialidad para dejar todo en el olvido, pero ella no lo firmó.
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