Abuso sexual en Hollywood: cuatro mujeres denunciaron al reconocido actor Jared Leto

"Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas", expresó el cantante de Thirty Seconds to Mars.

Una de las mujeres le dijo a la BBC que tenía 17 años cuando Leto abusó sexualmente de ella en el baño de un motel. Otra, que tenía 19 al momento de hacerle frente al actor en un cuarto de hotel donde se encontró inesperadamente a solas con él.

Según el relato de la segunda denunciante, ella había ido acompañada al cuarto de hotel, pero en un momento la dejaron a solas con Leto y el actor amenazó con abusar sexualmente de ella.

La mujer logró salir de la habitación, pero el trauma persiste hasta hoy.

En cambio, la tercera víctima denunció que mantuvo relaciones sexuales con Leto cuando tenía 17 años, lo que constituye un abuso sexual porque se encontraban en el estado de California, donde la edad de consentimiento es de 18.

La cuarta víctima reportó que el actor la llamó en repetidas ocasiones con contenido sexual explícito cuando ella tenía sólo 16 años.

En su denuncia, la joven afirmó que el actor y cantante llegó a proponerle un encuentro íntimo y que aún cuando el acoso sexual cesó su equipo le envió un contrato de confidencialidad para dejar todo en el olvido, pero ella no lo firmó.