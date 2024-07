Caso Loan Danilo Peña: alerta por la presencia de la jueza federal en los rastrillajes de 9 de Julio

Embed - CASO LOAN: la JUEZA participó por PRIMERA VEZ de los RASTRILLAJES en 9 de JULIO

De esta manera, la brigada de la Policía Federal realizó el procedimiento en el área cercano al acceso al campo de Catalina, abuela de Loan Peña, lugar donde el niño de 5 años fue visto por última vez. "Los efectivos revisaron la zona de una laguna, un espejo de agua. Se trata del mismo lugar que contó con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando llegó a la provincia", informaba Hernán Salonia pasado el mediodía.

Las últimas novedades al respecto de la búsqueda en ese lugar indican que no han encontrado nada de relevancia o que pueda dar algún indicio sobre qué ocurrió con el menor. De hecho, el fiscal de la causa se sumó a la jueza en los rastrillajes y aseguró que "no hay nada concreto".

Qué dijo el excomisario Walter Maciel en su declaración

El excomisario de la localidad correntina de 9 de Julio, Walter Maciel, aseguró que está "detenido de forma injusta" y remarcó que está "preparado para ser policía, no un preso".

Durante la indagatoria que le tomó la jueza Cristina Pozzer Penzo el jueves, el Jefe Policial se declaró inocente de las acusaciones en su contra, que hasta el momento son "sustracción y ocultamiento", y apuntó contra Laudelina Peña.

"Entre las 16:00 y las 16:05 horas recibo un llamado de un número no agendado, que era Victoria Caillava, en mi teléfono particular. Le dije que ya nos estábamos dirigiendo al lugar. Vamos al lugar con Cáceres, Chamorro, Robledo y Torres", contó Maciel, sobre los primeros minutos de la desaparición de Loan.

Y agregó: "A las 16:15 horas se presenta el jefe de bomberos, que está a escasos metros de la comisaría, porque tenía un incendio y quería personal. Le mando a la cabo 1° Segovia, Daniela".

Además, sostuvo que fue al paraje Algarrobal, una zona que no conocía, porque hacía apenas cuatro meses que estaba dirigiendo la comisaría del pueblo. "Al entrar al camino vecinal, alrededor de las 16:30, lo primero que me encuentro es un hombre, que se movilizaba en una motocicleta, sin remera, todo sudado. Me llamó poderosamente la atención", describió, en alusión a Antonio Benítez, esposo de Laudelina Peña.