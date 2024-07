Caso Loan Danilo Peña: Laudelina se quebró y pidió ampliar su declaración

La nueva abogada de Laudelina sostuvo que su defendida declaró la hipótesis del accidente por amenazas y refirió que su anterior defensor, José Codazzi, tuvo influencias en esa declaración. Esto mismo había sido apuntado por Macarena, la prima de Loan: "El accidente fue una estrategia que elaboró este abogado para asegurarnos, supuestamente, la libertad. Nos prometió una casa y una moto", había dicho la joven.

Tras el revelador encuentro, Chirivín presentará un pedido de ampliación indagatoria, siendo así la cuarta solicitud por parte de cuatro de los siete detenidos por la desaparición de Loan para contar o ampliar sus versiones respecto a qué sucedió con el nene aquel 13 de junio.

laudelina ampliar indagatoria Laudelina se quebró y pidió ampliar su declaración

A la solicitud de Laudelina se suman las de Carlos Pérez y María Victoria Caillava, cuyos abogados elevaron un pedido a la Cámara Federal para que se les tome declaración indagatoria. Esta ampliación está pendiente desde el lunes siguiente aquella denuncia por amenazas de la tía de Loan, en la cual había marcado que el matrimonio había atropellado al nene y luego lo habían subido desvanecido a la camioneta Ford Ranger blanca, donde días después se encontraron rastros de sangre y goles en uno de los paragolpes.

El cuarto pedido es el del comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, imputado y detenido por encubrimiento en la causa que investiga la desaparición de Loan. De acuerdo al informe, habría plantado pruebas falsas con el objetivo de desviar la búsqueda en los primeros días.

En tanto, Antonio Benítez - tío de Loan y esposo de Laudelina - por el momento no va a pedir ampliación de indagatoria porque su abogado, Ricardo Osuna, no tiene acceso a la causa y no tiene conocimiento sobre qué elementos de prueba hay en la investigación en torno a su cliente.

Al respecto se sabe que Osuna ya tiene un relato por escrito de lo que Benítez tiene para contar en torno a aquel día y el abogado entiende que es un relato consistente.

Diferente es la situación de Mónica Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez: pese al secreto de sumario, se entiende que, hasta el momento, en la investigación no hay ningún elemento que resulte extraño en torno a sus movimientos aquel jueves 13 de junio. En el caso de la mujer, los investigadores rescatan que en todo momento estuvo en presencia de los otros cinco menores, quienes ya brindaron su relato respecto a aquel trayecto desde la casa de Catalina en el cual desapareció Loan.